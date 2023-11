Nietypowy petent przybył do urzędu miasta w Koluszkach (woj. łódzkie) w poniedziałek 13 listopada. Był nim ptak o żółto-szarym ubarwieniu, który próbował dostać się do budynku. Papuga nimfa zajrzała przez niejedno okno budynku, aż została zauważona między innymi przez Dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju UM w Koluszkach Mateusza Karwowskiego, który opublikował w mediach społecznościowych ogłoszenie o znalezieniu zwierzęcia.

Koluszki. Papuga pukała w okna urzędu miasta. "Zabrał ją do siebie i tak przenocowała"

Pracownicy urzędu zauważyli ptaka w godzinach popołudniowych. "Zajrzała przez okno do referatu inwestycji, chwilę później uznała, że lepiej będzie jej na parapecie w promocji. Ostatecznie wskoczyła do edukacji i tu jej dobrze" - napisał Mateusz Karwowski z urzędu miasta w Koluszkach.

- Papuga zaczęła pukać we wszystkie okna urzędowe, żeby ją wpuścić. Najpierw pofrunęła do referatu inwestycji, ale tam się jej nie spodobało. W gospodarce odpadami to jej w ogóle nie chcieli, potem zajrzała do promocji gminy, a że obok było otwarte okno w wydziale edukacji, to ją kolega z koleżanką zabrał do siebie i tak przenocowała - powiedział Mateusz Karwowski w rozmowie z TVN24.

Ptak czeka na właściciela. Urząd miasta poinformował, że papuga może zostać w budynku

Papuga dostała jabłko i czeka na pojawienie się właściciela. Zgłosiły się już pierwsze osoby, które zostały zaproszone na rozpoznanie. Urząd przekazał, że jeżeli nie znajdą się opiekunowie ptaka, to zostanie on na wydziale edukacji. - Jest troszkę wystraszona. Widać, że zmarzła i chyba ją pogoniły nasze rodzime ptaki, ale wygląda na zdrową, dostała już swoją klatkę - przekazał Mateusz Karwowski.