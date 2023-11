Jak poinformowała we wtorek (14 listopada) Komenda Miejska Policji w Katowicach, do zdarzenia doszło w nocy na ulicach miasta. Mieszkaniec Gliwic przyjechał do Katowic wraz z synem, celem wzięcia udziału w dyskotece. Kiedy z powodu chłopca ochrona odmówiła mu wstępu do lokalu, 50-latek miał zaprowadzić dziecko do zaparkowanego kilka ulic dalej samochodu.

Katowice. Pięciolatek spędził kilka godzin w samochodzie. Ojciec miał zostawić go i iść na dyskotekę

Pozostawionego w aucie zapłakanego pięciolatka około godziny drugiej w nocy zauważyli przypadkowi przechodnie. Dwaj mężczyźni wezwali na miejsce policję i do czasu przyjazdu funkcjonariuszy zaopiekowali się chłopcem. W rozmowie z mundurowymi dziecko powiedziało, że na co dzień mieszka z mamą w Rudzie Śląskiej, a w weekendy przebywa pod opieką ojca. Pięciolatek przyznał również, że tata zostawił go w pojeździe i nie wie, gdzie poszedł. Policjanci poprosili o pomoc ratowników medycznych, by ci sprawdzili stan zdrowia chłopca. Badanie nie wykazało żadnych obrażeń, a mały pacjent nie wymagał hospitalizacji.

Ponieważ podczas kilkugodzinnych czynności ojciec pięciolatka nie pojawił się przy samochodzie, został on przekazany pod opiekę domu dziecka, skąd rano odebrała go powiadomiona o wszystkim matka. W międzyczasie mężczyzna wrócił do auta i odjechał nim do domu. Z ustaleń policjantów wynika, że nie przejął się losem nieobecnego w nim syna. Ostatecznie 50-latek został zatrzymany kilka godzin później za sprawą wezwania na komisariat. Badanie wykazało, że miał ponad promil alkoholu w organizmie.

Miał porzucić dziecko w samochodzie. W więzieniu może spędzić nawet pięć lat

Policjanci zabezpieczyli krew podejrzanego do dalszych badań i osadzili go w areszcie śledczym. Mężczyzna usłyszał już zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, pomimo obowiązku opieki. Za ten czyn grozi mu do pięciu lat więzienia. Funkcjonariusze poinformowali o sytuacji sąd rodzinny. W sprawie mężczyzny trwają również czynności pod kątem jazdy samochodem pod wpływem narkotyków i alkoholu.