Ciało Mai zostało w domu, gdy rodzice wyjechali na wakacje. Ruszył proces w sprawie rodziny

"Rzeczpospolita" poinformowała, że Sąd Okręgowy w Toruniu rozpoczął we wtorek 14 listopada proces w sprawie śmierci trzylatki. Do tragedii doszło w miejscowości Szabda koło Brodnicy (województwo kujawsko-pomorskie, powiat brodnicki). Ciało dziecka zostało zauważone w ubiegłym roku przez pracowników budowlanych, który zajrzeli do pomieszczenia przez okno. Akt oskarżenia ujawnił horror, który miał rozgrywać się w domu wynajmowanym przez rodzinę.

Toruń. Ruszył proces w sprawie zabójstwa trzyletniej Mai. Rodzice mieli znęcać się nad pięciorgiem dzieci

Paulina Ch. została oskarżona o zabójstwo trzyletniej Mai w okresie od maja do 11 czerwca 2022 roku. Kobieta miała wówczas podawać jej leki niedozwolone dla dzieci na terytorium Polski ze względu na możliwość spowodowania zatrzymania krążenia i śpiączki. Zdaniem śledczych śmierć dziecka była spowodowana negatywnym oddziaływaniem tych substancji na organizm dziewczynki. Kobieta oraz jej 35-letni mąż Bartosz Ch. usłyszeli także zarzut znęcania się nad pięciorgiem swoich dzieci. Para miała bić je po całym ciele, unieruchamiać w fotelikach i łóżeczkach oraz zamykać w pokojach. W akcie oskarżenia znalazła się także informacja o zaklejaniu ust trzyletniej Mai taśmą, aby nie słyszeć jej płaczu i krzyku.

Szabda. Rodzice mieli zostawić zwłoki Mai i wyjechali na wakacje. Jej ojciec przebywa na wolności

Śledczy ustalili, że małżeństwo zaniedbywało domowe obowiązki takie jak wyrzucanie śmieci, co doprowadziło do gnicia odpadów i utrzymywania się nieprzyjemnego zapachu w domu. Po śmierci trzylatki rodzice mieli zmuszać pozostałe dzieci do przebywania z jej rozkładającymi się zwłokami od 11 do 15 czerwca. Potem rodzina wyjechała na wakacje, a ciało Mai zostało w domu. Prokuratura oskarżyła parę o znieważenie zwłok dziecka leżących przez prawie dwa tygodnie w domu. Razem z nimi zostawiono dwie szynszyle, które zmarły w wyniku braku pożywienia i wody. W związku z tym podejrzani usłyszeli zarzut znęcania się nad zwierzętami.

Matka dziecka obecnie przebywa w więzieniu w Grudziądzu. Kobiecie grozi do 10 lat pozbawienia wolności za sprawą art. 148 Kodeksu karnego dotyczącego zabójstwa. Jak informowaliśmy, mężczyzna został zatrzymany dzień po znalezieniu ciała, czyli 24 czerwca i znajdował się wówczas pod wpływem alkoholu w towarzystwie swojego dwuletniego syna. Media podawały, że wobec mężczyzny zastosowano tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Obecnie jednak znajduje się na wolności. Natomiast dzieci zostały zabrane do rodziny zastępczej.