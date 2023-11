Informacja o śmierci jednego z zasłużonych uczestników Powstania Warszawskiego została opublikowana w poniedziałek (13 listopada) na facebookowym profilu "Nie Zapomnij O Nas, Powstańcach Warszawskich". Jak przekazała fundacja, Stanisław Kral-Leszczyński miał 100 lat.

Nie żyje Stanisław Kral-Leszczyński. "Żyć bez ręki to nie ma sensu"

"To był dla nas wielki zaszczyt, że mogliśmy przyjaźnić się z Panem Stanisławem i wspierać go na co dzień w ramach projektów opiekuńczych fundacji. Spoczywaj w pokoju, bohaterze! Kondolencje dla żony Jadwigi, synów, wnuków i wszystkich bliskich" - brzmi treść wpisu. Do posta załączono zdjęcie pana Stanisława, które wykonano przy okazji świętowania jego setnych urodzin.

Mężczyzna uczestniczył w powstaniu na warszawskim Mokotowie w ramach Pułku "Baszta" pod pseudonimem "Stach". We wpisie przypomniano, że został ranny w rękę w czasie walk za sprawą pocisku artyleryjskiego. "Lekarz przychodzi do mnie, to był właściwie student po trzecim roku, jak potem się dowiedziałem, popatrzył na to, mówi: 'Obcinamy, trzeba obciąć.' Mówię: 'Nie zgadzam się.' 'No to umrzesz.' To powiedziałem: 'To umrę.' Bo tak sobie myślę: 'No, żyć bez ręki to nie ma sensu.' Przyszedł ksiądz, wyspowiadał formalnie, dał wiatyk na drogę, opłatek jako komunię. Ale ja nie umarłem, dotrwałem ranny do kapitulacji Mokotowa" - relacjonował dla Archiwum Historii Mówionej.

Zmarł jeden z bohaterów Powstania Warszawskiego. Najbardziej cieszyło go, "że można być wolnym"

Stanisław Kral-Leszczyński urodził się 7 stycznia 1923 roku w Tarnopolu. Od 1942 roku był członkiem Związku Walki Zbrojnej, gdzie przeszedł pierwsze szkolenia. W latach 1943-1944 uczęszczał do szkoły podchorążych Armii Krajowej w Białymstoku. Czynnie uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Zapytany o to, jaki moment walk wspomina najlepiej, odpowiedział: "Chyba początek powstania, że wreszcie jest Polska, że jesteśmy wolni, to znaczy nie, że jest Polska, ale że nie jest okupacja i że można coś robić, że można mieć broń, że można strzelać, że można być wolnym".