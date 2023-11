Ruszył proces autora podręcznika do HIT-u. Prof. Roszkowski nie pojawił się w sądzie

W Sądzie Okręgowym w Krakowie we wtorek (14 listopada) ruszył proces przeciwko prof. Wojciechowi Roszkowskiemu - autorowi podręcznika szkolnego do przedmiotu historia i teraźniejszość oraz jego wydawcy. Oskarżycielem jest rodzina dziecka poczętego dzięki metodzie in vitro.

Proces autora podręcznika do HIT-u. Prof. Roszkowski był nieobecny, bo... nie dostał zawiadomienia?

Prof. Wojciech Roszkowski był nieobecny. Jak tłumaczył jego pełnomocnik mec. Artur Wdowczyk, autor nie otrzymał zawiadomienia o terminie rozprawy drogą pocztową. Podkreślił, że pozew jest niezasadny, bo we wskazanym przez oskarżyciela fragmencie nie ma "ani słowa o in vitro". - Nie widziałem nigdy, żeby pozwać kogoś za coś, czego nie napisał. To niebezpieczny proces, bo oznacza, że każdy może być pozwany za coś, czego nie napisał - stwierdził. - Mi się to kojarzy bardziej z Chinami (...). Moim zdaniem chodziło o możliwe machinacje genetyczne, że ktoś na przykład chce mieć dziecko z niebieskimi oczami. Natomiast nie dotyczy to in vitro, metody przecież powszechnej - zaznaczył.

Sprawę prowadzi sędzia Waldemar Żuk, który został wybrany w drodze losowania. Mec. Wdowczyk złożył wniosek o wyłączenie sędziego. Jak tłumaczył, w przeszłości prowadził wygraną sprawę przeciwko niemu. Powołał się też na art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w którym mowa o prawie do rzetelnego procesu, w tym rozpatrzenia sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd.

Prof. Wojciech Roszkowski odpowie za fragment o in vitro. Pisał o "hodowli ludzi"

Kamil Mieszczankowski wytoczył prof. Roszkowskiemu i Białemu Krukowi proces cywilny o naruszenie dóbr osobistych. Uznał słowa w podręcznika do HiT-u za stygmatyzujące. Mężczyzna domaga się przeprosin oraz wpłaty 10 tys. zł na konto "Stowarzyszenia na rzecz leczenia niepłodności i wspierania adopcji Nasz Bocian".

"Wraz z postępem medycznym i ofensywą ideologii gender wiek XXI przyniósł dalszy rozkład instytucji rodziny. Lansowany obecnie inkluzywny model rodziny zakłada tworzenie dowolnych grup ludzi czasem o tej samej płci, którzy będą przywodzić dzieci na świat w oderwaniu od naturalnego związku mężczyzny i kobiety, najchętniej w laboratorium. Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju "produkcję"? Miłość rodzicielska była i pozostanie podstawą tożsamości każdego człowieka, a jej brak jest przyczyną wszystkich prawie wynaturzeń natury ludzkiej" - brzmi fragment podręcznika, który stał się powodem sporu.

Jak tłumaczył Prof. Roszkowski, w treści nie pada bezpośrednie stwierdzenie o metodzie in vitro. Mimo wyjaśnień wydawca usunął fragment z drugiej wersji książki. - Uważam, że to jednoznaczne potwierdzenie słuszności naszego pozwu. Pan minister Czarnek i zdaje się autorzy i wydawnictwo doszli do wniosku, że jest to fragment, który budzi poważne kontrowersje i może być przedmiotem postępowania sądowego, co właśnie się dzieje - skomentował w rozmowie z TVN24 Mieszczankowski.