W ostatnich tygodniach w Polsce ponownie zaobserwować mogliśmy wzrost liczby zachorowań na COVID-19. W poniedziałek (13 listopada) w kraju odnotowanych zostało ponad 1,8 tys. przypadków zarażenia wirusem SARS-CoV-2, co stanowi kolejny najwyższy wynik od kwietnia. Wraz z powrotem koronawirusa do Polski lekarze ponownie zaczęli zwracać uwagę na to, że najłatwiejszym sposobem na uchronienie się przed ciężkim przebiegiem choroby jest przyjęcie szczepienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Grzesiowski: Nowy minister powinien zbudować rzeczywisty system profilaktyki. Jego w tej chwili nie ma

Szczepienia przeciwko COVID-19. Czwartą dawkę przyjęło jedynie 15 proc. Polaków

Zgodnie z danymi resortu zdrowia w Polsce wykonanych zostało ponad 58 mln szczepień przeciwko COVID-19. Wirusolodzy zauważają jednak, że czas, który upłynął od ostatniego szczepienia, sprawia, że ochrona przed wirusem zdążyła się zdezaktualizować. - W tym momencie poziom ochrony społeczeństwa jest minimalny. Szczepienia przypominające powinny być przyjmowane co mniej więcej 9-12 miesięcy. Czwartą dawkę przypominającą podawano już ponad rok temu. Przyjęło ją też tylko ok. 15 proc. Polaków - podkreślił dr Tomasz Dzieciątkowski w rozmowie z "Wyborczą".

Kto może skorzystać i jak dokonać rejestracji?

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że szczepienia przeciwko COVID-19 są dobrowolne oraz bezpłatne. Obecnie zaszczepić się mogą wszystkie osoby, które ukończyły szósty miesiąc życia.

Na szczepienie można się zarejestrować przez aplikację mobilną mojeIKP lub stronę Internetowe Konto Pacjenta. Zgłoszenie wymaga posiadania aktywnego Profilu Zaufanego. Ponadto istnieje również możliwość samodzielnego udania się do pobliskiego punktu szczepień. Ich szczegółowa mapa dostępna jest pod poniższym adresem. Pacjenci mogą się również zarejestrować poprzez bezpłatną infolinię pod numerem 989. Kontakt możliwy jest w godzinach od 7 do 20.

Wzrasta liczba zarażeń wirusem SARS-CoV-2. Czy warto czekać na nowe szczepionki?

Lekarze zauważają jednocześnie, że dostępne obecnie w Polsce wersje szczepionki mają być niedostosowane do występującego najczęściej wariantu XBB.15, stanowiącego mutację szczepu omikron. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia ulepszona wersja szczepionki miała pojawić się w kraju na początku listopada. Ostatnie informacje resortu wskazują jednak, że preparat dotrze do nas najprawdopodobniej pod koniec bieżącego miesiąca, a same szczepienia rozpoczną się dopiero w grudniu. W innych krajach europejskich prowadzone są one już od pewnego czasu.

- Nie czekałbym dłużej niż do końca tygodnia, bo patrząc na dość szybki wzrost liczby zachorowań, lepiej zaszczepić tym wariantem szczepionki, który jest aktualnie dostępny. Być może skuteczność będzie nieco niższa, ale "lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu" - ocenił w rozmowie z "Wyborczą" dr hab. Tomasz Smiatacz.