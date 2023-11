Ostatni skok PiS na kulturę. Polska w Wenecji pokaże żołnierzy wyklętych i "smoleńskie sekcje zwłok"

Na 60. Międzynarodową Wystawę Sztuki w Wenecji Polska zabierze prace Ignacego Czwartosa w ramach wystawy "Polskie ćwiczenia z tragiczności świata. Między Niemcami a Rosją". Projekt ten zyskał przychylność jury powołanego przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego.

Tematem przewodnim całego wydarzenia będzie "Foreigners Everywhere" - "Obcokrajowcy są wszędzie". Jak wyjaśnia kurator wystawy Adriano Pedrosa, tytuł pochodzi od nazwy anarchistowskiego kolektywu, który we wczesnych latach 2000 walczył z rasizmem i ksenofobią we Włoszech.

Polski pawilon będzie jednak w zupełnie innym, w zasadzie odwrotnym tonie. "Prosto z podręcznika nacjonalistyczno-populistycznego PiS, które rządziło krajem od 2015 roku" - pisze na łamach "Guardiana" Philip Oltermann.

Projekt wystawy Ignacego Czwartosa labiennale.art.pl

"Po ostatnich wyborach oczekuje się, że PiS nie będzie przy władzy, gdy rozpocznie się Biennale. Pawilon będzie więc rozchodniakiem w wojnie kulturowej, która trwała w czasie rządów PiS. Jeden z krytycznych kuratorów opisał to słowami: 'Ostatni ruch ośmiu lat prawicowych rządów'" - pisze Oltermann.

"Może Prigożyn lub Łukaszenka" i "smoleńskie sekcje zwłok"

Co właściwie znajdziemy na wystawie? Część obiektów to obrazy, które już istnieją, przedstawiają żołnierzy wyklętych i nazistów, i były pokazywane w ramach wystawy "Malarz klęczał, jak malował". Część dopiero ma powstać, ale zostały dosyć szczegółowo opisane w dokumentacji złożonej do konkursu. I tak goście 60. Międzynarodowej Wystawy Sztuki zobaczą np. obraz "Nord Stream 2", który przedstawia Angelę Merkel i Władimira Putina z krzyżem św. Andrzeja, "z którego zakończeń wydobywają się płomienie, w całości tworząc swastykę".

Zapowiedziano również obraz, którego opis jest niejasny, ale wiadomo, że będzie pokazywał Waffen SS i "może pomiędzy nimi Jewgienij Prigożyn lub Łukaszenka". Będzie też "śmierć z twarzą Putina" jak z "Siódmej pieczęci" Ingmara Bergmana, czy "Pakt Ribbentrop - Mołotow" z żołnierzami niemieckim i sowieckim, a pomiędzy nimi "trup, taki jak z rozstrzelań Andrzeja Wróblewskiego". Uwagę zwraca też opis dwóch obrazów, które mają nawiązywać do pracy wspomnianego Wróblewskiego - na pierwszym będą namalowane "porąbane" ręce i przedramiona w ubraniach "oświęcimskich", a na drugim również postacie pocięte, ale we współczesnych ubraniach, a między rękoma będą namalowane niedopałki papierosów, co ma być nawiązaniem do "smoleńskich sekcji zwłok".

Projekt wystawy Ignacego Czwartosa labiennale.art.pl

W dokumentacji konkursowej czytamy natomiast, że artysta odnosi się do "faktu wymazywania i modyfikowania" pamięci o nazizmie. Obraz "Śmierć jest mistrzem z Niemiec" przedstawia nadzorczynię obozów koncentracyjnych Irmę Grese i komendanta obozu w Brzezince Josefa Kramera. Pod nimi widnieje napis "niemiecka matka i niemiecki ojciec", co ma być nawiązaniem do współczesnego, niemieckiego serialu "próbującego wybielać nazistowską przeszłość".

"Obrazy zbrodniczych praktyk nazistowskich Niemiec i sowieckiej Rosji to opis skutków pychy politycznego rozumu. Powracające w malarstwie Czwartosa echa eksperymentów medycznych przeprowadzanych przez niemieckich naukowców na więźniach obozów koncentracyjnych, obrazy pokawałkowanych ciał żołnierzy walczących o wolność i suwerenność, czy pedantycznie ponumerowane ciała rozstrzelanych partyzantów, to migawki z drogi do racjonalistycznych utopii" - czytamy dalej w opisie wystawy.

Ulubiony twórca "dobrej zmiany". Katolicyzm, kibice i żołnierze wyklęci

Nietypowo dla konkursu, troje członów jury zdecydowało się złożyć zdanie odrębne. Jak zwraca uwagę magazyn "Szum", jeden z członków jury - dyrektor Zachęty Janusz Janowski - był wcześniej kuratorem wystawy Czwartosa i mówił, że to sztuka, jaką chciałby pokazywać. Wystawę "Malarz klęczał, jak malował" można obejrzeć w wersji 3D na stronie Zachęty.

"Czwartosa można określić mianem twórcy o szczególnym znaczeniu dla polityki kulturalnej doby rządów 'dobrej zmiany' - nie tylko ze względu na odwołania do kultury sarmackiej, katolicyzmu i Jerzego Nowosielskiego, ale także wątków kibicowskich i 'żołnierzy wyklętych'" - pisze magazyn "Szum" i przypomina, że w 2019 roku Czwartos został uhonorowany Srebrnym Medalem Gloria Artis, a później jego prace zostały zakupione do kolekcji CSW i do kolekcji Zachęty. W ostatnim czasie otrzymał również nagrodę Giganci Kultury w kategorii "Osobowość kultury", a tuż przed posiedzeniem jury został ogłoszony laureatem Nagrody Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie sztuk wizualnych.

