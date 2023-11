Elżbieta Witek była kandydatką Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Za tym, by objęła funkcję było 203 posłów, przeciw opowiedziało się 252, a trzy osoby wstrzymały się od głosu. Witek nie uzyskała większości. Wynik skomentował Jarosław Kaczyński.

Porażka Elżbiety Witek? Jarosław Kaczyński: Bo ona jest po prostu z innego świata

- Opozycja jest taka, jaka jest. Teraz jest co prawda większością, ale to jest opozycja totalna. Jak się zachowywała, to każdy, kto nie ma jakiegoś bielma na oczach, wdział w ciągu tych lat - powiedział w poniedziałek wieczorem w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie Jarosław Kaczyński. - Po prostu to jest przepaść kulturowa i sądzę, że ona uniemożliwiła wybór pani Witek, bo ona jest po prostu z innego świata, z innej kultury, tej wyższej, a oni są w tej niższej - dodał. Prezes PiS przekazał, że partia nie będzie miała innego kandydata na stanowisko wicemarszałka Sejmu.

Elżbieta Witek: Walczą z taką niepozorną, małą, skromną kobietą jak ja

Elżbieta Witek powiedziała, że mimo dużego doświadczenia jest "obiektem bezpodstawnego ataku ze strony przeciwników politycznych". - Walczą z taką niepozorną, małą, skromną kobietą jak ja - dodała. - Muszą się bardzo czegoś bać. Nie wiem, czy moich kompetencji, czy mojej wiedzy, doświadczenia parlamentarnego, czy tego, że mogłabym patrzeć na ręce - stwierdziła. Opozycja już przed posiedzeniem zapowiedziała, że nie poprze kandydatury Elżbiety Witek, bo jest "jedną z twarzy psucia prawa, psucia porządku parlamentarnego, psucia zasad funkcjonowania Sejmu".