"Obiektywna" Ogórek o wyborze Hołowni. Ona "dobrze wykształcona", on ma "jedynie" maturę

W programie satyrycznym TVP Info "W tyle wizji" Magdalena Ogórek wraz z publicystą Stanisławem Janeckim komentowała wybór Szymona Hołowni na nowego marszałka Sejmu. Lider Polski 2050 został wybrany w głosowaniu 13 listopada podczas pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Scheuring-Wielgus: Nie będziemy wprowadzać polityki do kościoła, nie będziemy konsultować ustaw z Episkopatem

Magdalena Ogórek o Szymonie Hołowni: W jego wypadku talent show był wartością dodaną

Magdalena Ogórek na antenie TVP Info odniosła się do dyskusji w TVN24 na temat Szymona Hołowni. - Pani Dominika Wielowieyska dzisiaj siedziała w telewizji komercyjnej i powiedziała, że to, że Hołownia to jest człowiek, który wywodzi się z talent show, to go nobilituje, jako marszałka Sejmu - przywołała słowa dziennikarki. Prowadząca nawiązała w ten sposób do programu "Mam talent", który współprowadził przed laty Szymon Hołownia.

Stanisław Janecki zapytał Ogórek, czy ona nie była nobilitowana w ten sposób, bowiem wkroczyła do polityki z doświadczeniem zdobytym w kilku serialach obyczajowych. Magdalena Ogórek zaprzeczyła. - Nie, ale to jednak bolało. 36 lat miałam wtedy, spełniłam obowiązek konstytucyjny, uważano mnie za osobę dobrze wykształconą, a pan Szymon Hołownia ma maturę. W jego wypadku talent show był wartością dodaną, a mi wytykano seriale. Gdzie jeszcze uważano, że ta rzeczywistość serialowa to jest 1:1, że w tym serialu, to, kogo gram, to jestem ja - przyznała z goryczą Magdalena Ogórek. - Już wiem, nauczyłam się, że jak salonu w pierścień nie pocałujesz wcześniej, jak nie jesteś przez niego namaszczony, to masz inne traktowanie medialne - dodała Ogórek.

Przypomnijmy, Szymon Hołownia po ukończeniu szkoły średniej studiował nauki społeczne w SWPS w Warszawie, jednak nie zdobył dyplomu. Dwukrotnie próbował też zostać zakonnikiem. Nie ukończył też studiów dziennikarskich, co nie przeszkodziło mu w tym, by przez wiele lat pracować w tym zawodzie.

Magdalena ogórek "bardzo obiektywnie" oceniła Szymona Hołownię

Prowadząca odniosła się również do pierwszego wystąpienia Szymona Hołowni w Sejmie. - Chciałabym być bardzo obiektywna. Były momenty, że było widać, że on rozumie powagę chwili. Wie, w jakim momencie się znalazł, wie, jakiego zaszczytu dostąpił. Gratulujemy - przekazała Ogórek. Wyraziła również swoje zaniepokojenie.



- Boję się, że to będzie skręcało w taką stronę, że marszałek Sejmu stanie się podcastem, będzie tabloidowo, będzie TikTokowo - przyznała Ogórek. - To jest prywatnie sympatyczny człowiek, natomiast ja mam wrażenie, że on gra taką rolę. To przemówienie było bardzo egzaltowane, to jest takie showmeństwo na użytek Sejmu. Może się zaskoczę pozytywnie, nie wiem, ale na razie przyglądam się temu z dystansem. Zazdroszczę Szymonowi Hołowni, że nie miał tak, jak ja w 2015 - dodała prezenterka.