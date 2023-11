Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wystosowali we wtorek (14 listopada) ostrzeżenia pierwszego stopnia przed porywistym wiatrem. Alerty obejmują północną część województwa zachodniopomorskiego - tereny znajdujące się nad samym morzem.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego ws. klimatu wciąż za mało się dzieje?

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem na wybrzeżu Bałtyku. Porywy do 75 km/h

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW dotyczą powiatów:

kamieńskiego,

gryfickiego,

kołobrzeskiego,

koszalińskiego,

sławieńskiego.

Na wybrzeżu Bałtyku prognozowane jest występowanie silnego wiatru wiejącego z kierunków południowo-zachodniego oraz zachodniego. Prognostycy przewidują, że podmuchy osiągać będzie przeciętną prędkość od 40 do 50 km/h. Wiatr w porywach powiać może z prędkością do 75 km/h. Alert obowiązywać będzie od godziny 15.00 do północy.

IMGW ogłasza pierwszy stopień zagrożenia meteorologicznego w przypadku występowania warunków sprzyjających pojawieniu się niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Ich zaistnienie zagrażać może spowodowaniem strat materialnych oraz zagrożenia życia i zdrowia. Warunki pogodowe, przed którymi ostrzegają synoptycy, powodować mogą między innymi utrudnienia w ruchu drogowym, czy zakłócenie przebiegu imprez odbywających się na świeżym powietrzu.

Prognoza IMGW na wtorek 14 listopada. Słaby i umiarkowany wiatr oraz duże zachmurzenie

Według prognoz IMGW w ciągu dnia na zachodzie i południu Polski powieje umiarkowany wiatr, którego maksymalne porywy osiągną prędkość do 65 km/h. W północno-wschodniej części kraju wiać będzie słaby wiatr o zmiennej prędkości. Pojawi się również duże zachmurzenie. Nieco więcej słońca przebije się na południowym zachodzie, gdzie wystąpią okresowe rozpogodzenia. W północnych częściach kraju pojawić mogą się umiarkowane opady deszczu, o wysokości około 10 mm.

Najniższa temperatura wystąpi na północnym wschodzie kraju, gdzie osiągnie maksymalną wartość 3 stopni Celsjusza. Nieco cieplej będzie w centrum Polski, gdzie słupki rtęci wskażą około 10 stopni Celsjusza, oraz na zachodzie i południu, gdzie temperatura maksymalna wyniesie 13 stopni Celsjusza.