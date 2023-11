Sąd Apelacyjny w Warszawie w poniedziałek (13 listopada) utrzymał w mocy wyrok uniewinniający Igora M. pseudonim "Patyk" od zarzutu zabójstwa byłego szefa policji Marka Papały. Według ustaleń śledczych mężczyzna miał zabić generała podczas próby kradzieży samochodu, a świadczyć o tym miały słowa świadka koronnego.

REKLAMA

Zobacz wideo Posłowie odrzucili kandydaturę Elżbiety Witek. PiS bez wicemarszałka w Sejmie!

Zapadł wyrok ws. zabójstwa gen. Marka Papały. "Niewiarygodne" zeznania

Obrońca Igora M. adwokat Grzegorz Cichewicz powiedział, że wyrok potwierdza, że jego klient nie ma ze sprawą zabójstwa byłego szefa policji nic wspólnego. - Sąd powiedział to, co już powiedział Sąd Okręgowy: zeznania głównego świadka oskarżenia są kompletnie niewiarygodne. Jest on osobą dyssocjalną i dla własnych potrzeb zezna wszystko, co mu się nakaże - ocenił adwokat.

Prokurator regionalny w Łodzi Jarosław Szubert powiedział, że czeka na pisemne uzasadnienie wyroku, ponieważ to co dziś usłyszał w sądzie, go nie przekonuje. - Nie jest to sukces organów ścigania ani oskarżenia taki wyrok, o jakim mówimy. Sprawa nie jest prosta, to jest bardzo rozbudowany materiał dowodowy - podkreślił prokurator Szubert. Prokuratura nie wyklucza kasacji od wyroku.

Zabójstwo Marka Papały. Nie znaleziono winnego

Do zabójstwa ówczesnego szefa policji generała Marka Papały doszło w Warszawie 25 czerwca 1998 roku. Został zastrzelony w samochodzie, przed blokiem, w którym mieszkał przy Rzymowskiego 17 na warszawskim Służewcu. Po ponad dwudziestu latach zapadł wyrok uniewinniający między innymi Igora M. Zmiany wyroku chciała łódzka prokuratura.