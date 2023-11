Opozycja obawia się powtórki. Mateusz Morawiecki może wstrzymać decyzję Sejmu

Nowe uchwały mają być jedną z pierwszych zmian, które chciała wprowadzić opozycja w Sejmie. Według ustaleń Onetu głosowanie ws. uchwał planowo miało się odbyć 14 listopada. Nie wiadomo jednak, czy do niego dojdzie.

Opozycja chce unieważnienia wyboru tzw. sędziów dublerów. Premier wstrzyma głosowanie?

Jak poinformował Onet, politycy nowej większości w Sejmie obawiają się, że Mateusz Morawiecki wstrzyma publikacje Sejmu ws. unieważnienia wyborów tzw. sędziów dublerów. Uchwały po przegłosowaniu powinny się pojawić w Monitorze Polskim, który jest formalnie wydawany właśnie przez premiera, a jeszcze przez kilka tygodni o publikacjach uchwał decyduje Mateusz Morawiecki.

Politycy opozycji obawiają się, że powtórzy się sytuacja, gdy to premierka Beata Szydło wstrzymywała ogłoszenie wyroków wydanych przez Trybunał Konstytucyjny. Kierował nim wówczas prof. Andrzej Rzepliński. - Wolelibyśmy tego uniknąć i to nawet wiedząc, że przecież już niedługo będziemy mieli nowy rząd. Zastanawiamy się, co zrobić. Analizujemy przepisy, ale przegłosowanie tych uchwał już teraz, nie jest pewne - przekazał jeden z posłów Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z Onetem.

Kim są "sędziowie dublerzy"? Zasiadają w Trybunale Konstytucyjnym od 2015 roku

Przypomnijmy, historia z tzw. sędziami dublerami rozpoczęła się w październiku 2015 roku. Wówczas podczas ostatniego posiedzenia Sejmu VII kadencji posłowie PO-PSL wybrali na sędziów Trybunału Konstytucyjnego Romana Hausera, Krzysztofa Ślebzaka, Andrzeja Jakubeckiego, Bronisława Sitka i Andrzeja Sokalę. Wybrano ich na podstawie nowej ustawy z czerwca 2015 roku, która zezwalała politykom VII kadencji wybór sędziów do Trybunału, mimo tego, że ich kadencja miała się rozpocząć w trakcie kolejnej kadencji.

W nowym Sejmie większość mieli politycy PiS, którzy natychmiast wprowadzili zmiany w Trybunale Konstytucyjnym. Zmieniono wówczas ustawę dotyczącą TK, która umożliwiła powtórny wybór sędziów. Doszło do tego w nocy z 25 na 26 listopada 2015 r. Politycy PiS-u anulowali wtedy uchwały dotyczące wyboru sędziów, a 2 grudnia 2015 roku Sejm wybrał na ich miejsce Henryka Ciocha (zmarł w 2017 roku, jego miejsce zajął Jarosław Wyrembak), Lecha Morawskiego (zmarł w 2017 roku, jego miejsce zajął Justyn Piskorski), Mariusza Muszyńskiego, Piotra Pszczółkowskiego i Julię Przyłębską.



Trybunał Konstytucyjny, którym kierował wówczas Andrzej Rzepliński, orzekł, że sędziowie wybrani w trakcie VII kadencji, zasiedli w nim zgodnie z Konstytucją. Sędziowie wybrani przez większość polityków PiS-u, czyli Muszyński, Wyrembak i Piskorski są właśnie określani "dublerami".