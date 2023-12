Kiedy rozbiera się choinkę? Tradycja wskazuje konkretną datę, ale są odstępstwa

Dla wielu Polaków ubieranie choinki to nieodłączny element obchodów Bożego Narodzenia. Nie wszyscy jednak wiedzą, jak długo świąteczne drzewko powinno stać w naszych domach. Zgodnie z polską tradycją istnieją konkretne daty, w których należy rozebrać bożonarodzeniową choinkę. Można wyróżnić trzy takie terminy.

REKLAMA

Zobacz wideo Gruzja - to tutaj rodzą się bożonarodzeniowe choinki całej Europy. Nie jest to jednak nic uroczego

Boże Narodzenie 2023. Kiedy rozbiera się choinkę? Święto Trzech Króli to dobry termin

Kiedy rozbiera się choinkę? Tradycyjne terminy rozbierania bożonarodzeniowej choinki są związane z kalendarzem liturgicznym Kościoła katolickiego. Mimo że opisywany zwyczaj ma chrześcijańską genezę, współcześnie podtrzymuje go również wiele osób niewierzących, dla których okres świąt Bożego Narodzenia nie ma religijnego wydźwięku.

Jedną z dat, które dobrze nadają się na rozbieranie choinki bożonarodzeniowej, jest szósty stycznia. Wtedy w Kościele katolickim obchodzi się Objawienie Pańskie. Dzień ten jest nazywany również świętem Trzech Króli.

Zgodnie z tradycją są jeszcze dwie inne daty - Niedziela Chrztu Pańskiego i święto Matki Boskiej Gromnicznej

Jeśli chcemy cieszyć się widokiem pięknie przystrojonego świątecznego drzewka dłużej niż do szóstego stycznia, jak najbardziej możemy to zrobić. W takim przypadku dobrym momentem na rozebranie bożonarodzeniowej choinki będzie święto Matki Boskiej Gromnicznej, które wypada drugiego lutego. Inna opcja to pozostawienie choinki do niedzieli Chrztu Pańskiego, czyli końca liturgicznego okresu Bożego Narodzenia. W 2024 roku święto Chrztu Pańskiego będzie obchodzone siódmego stycznia.