Barierki przed Sejmem zostały postawione 16 grudnia 2016 roku podczas posiedzenia, z którego wyłączono 200 posłów i posłanek opozycji. W poniedziałek 13 listopada bieżącego roku odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji, podczas którego według doniesień "Gazety Wyborczej" ludzie zgromadzeni przed Sejmem zaczęli je demontować.

Demontaż barierek przed Sejmem. Policja nie reagowała. "Ludzie wzięli sprawy w swoje ręce"

Demontaż nastąpił krótko po rozpoczęciu posiedzenia Sejmu po godzinie 12:00. Udział w nim wzięła kilkudziesięcioosobowa grupa aktywistów Komitetów Obrony Demokracji. - To było absolutnie spontanicznie. Najpierw podeszło parę osób, potem podbiegły kolejne. Barierki zostały przestawione prostopadle do jezdni. Sejm nie jest już odgrodzony, znowu jest do niego normalny dostęp - relacjonował "Wyborczej" Bogdan Olesiński, burmistrz warszawskiej dzielnicy Ursus i działacz Platformy Obywatelskiej.

Kandydat KO w wyborach parlamentarnych uchwycił na wideo moment demontażu barierek przed Sejmem. "Ludzie wzięli sprawy w swoje ręce i usuwają barierki spod Sejmu" - napisał polityk.

Polityk podkreślił, że demontaż odbywał się w spokojnej atmosferze. Podczas niego aktywiści wznosili okrzyki "Sejm jest nasz". - Nikt nikogo nie atakuje, nie ma żadnego szturmu na Sejm. Policja nie reagowała, jest bardzo spokojnie - powiedział burmistrz Bogdan Olesiński w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Szymon Hołownia zapowiadał demontaż barierek. "Ten budynek nie może się już kojarzyć z cyrkiem"

Jak informowaliśmy w artykule wyżej, Szymon Hołownia zapowiadał demontaż barierek, co ma być symbolem nowego początku w parlamencie. Nowy marszałek Sejmu przedstawił swoją wizję dotyczącą zmian. - Ten budynek nie może się już kojarzyć z cyrkiem. On ma się kojarzyć z miejscem, w którym ludzie współpracują ze sobą, chociaż niektórzy kształt architektoniczny tego budynku w ostatnich kadencjach brali zbyt dosłownie, myląc go z areną, z estradą, ze sceną - przekazał. - Ważne jest to, by strona społeczna miała lepszy dostęp do sejmowych komisji. Ważne jest też to, aby w Sejmie odbywało się więcej wysłuchań publicznych, by wzmocnić wymianę opinii w parlamencie - dodał.