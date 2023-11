Na drogach Raciborza (woj. śląskie) rozegrały się sceny jak z filmu. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego na ulicy Fabrycznej postanowili skontrolować jeden z pojazdów. Jego kierowca nie miał jednak zamiaru się zatrzymać, co spowodowało, że wywiązał się pościg.

Racibórz. Pościg za 36-letnim kierowcą zakończył się oddaniem strzału ostrzegawczego

Kierowca zignorował sygnały świetlne oraz dźwiękowe i znacznie przyśpieszył podczas ucieczki w stronę ulicy Rybnickiej. W pewnym momencie omal nie doszło do tragedii, kiedy mężczyzna wjechał na chodnik, po którym poruszali się piesi. Następnie zjechał na jezdnię i uderzył w nieoznakowany radiowóz. Zderzenie nie powstrzymało 36-latka przed kontynuowaniem ucieczki i po chwili wjechał w radiowóz drogówki. Kierowca wysiadł z samochodu wraz ze swoją pasażerką i zaczęli przemierzać dalszą drogę pieszo. Policja ruszyła za nimi i oddała strzał ostrzegawczy.

Policja zatrzymała uciekinierów. Kierowca posiadał trzy zakazy prowadzenia pojazdów

Uciekinierzy zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy, którzy ustalili, że kierowca nie posiada uprawnień do kierowania samochodem. Dodatkowo w przeszłości sąd wydał mu trzy zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, które nadal obowiązywały. 36-latek usłyszał zarzuty: niezatrzymania się do kontroli, ucieczki i kierowania samochodem mimo aktywnych zakazów. Ponadto zostały postawione zarzuty narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, oraz zniszczenia mienia. Sąd na wniosek śledczych i prokuratury wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. Grozi mu do pięciu lat więzienia.