Kot Gacek był mieszkańcem szczecińskiej ulicy Kaszubskiej przez około 10 lat. O zwierzaku zrobiło się głośno w 2020 roku, kiedy w serwisie YouTube opublikowano wideo z jego udziałem. Nagranie obejrzało blisko 5 milionów osób, a Gacek stał się najwyżej ocenianą atrakcją Szczecina.

Internetowa gwiazda stała się "ambasadorem Szczecina". O kocie Gacku pisały media na całym świecie

"Tak się składa, że według Google Maps jedną z najlepiej ocenianych atrakcji naszego miasta jest lokator ulicy Kaszubskiej - kot Gacek. Tym samym kot Gacek stał się ambasadorem i atrakcją Szczecina, jak się okazuje, są turyści, którzy specjalnie dla niego przyjeżdżają do Szczecina" - pisał w lutym szczeciński radny z ramienia Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski.

O kocie Gacku pisały nie tylko ogólnopolskie, ale także światowe media. Historię czworonoga opisały między innymi brytyjski "The Guardian", amerykański "New York Post" czy też niemiecki "Bild". Wraz ze sławą i coraz większym rozgłosem wzrosło zainteresowanie prawdziwym losem czworonoga, który na co dzień był zwyczajnie bezdomny. W kwietniu 2023 roku szczecińskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zabrało Gacka z ulicy. Niektórzy mieszkańcy miasta protestowali przeciwko interwencji. Apelowali o oddanie zwierzaka i zarzucali wolontariuszom chęć zarobienia na nim pieniędzy.

Kot Gacek znalazł nowy dom. Teraz pomaga bezpańskim zwierzakom

Mimo to szczecińscy wolontariusze obstali przy swoim. "Bardzo mocno oberwało się nam i osobie, która stworzyła mu dom. Wylane wiadro pomyj i hejt z wielu stron, który naprawdę ciężko było nam przetrawić. Ale dzisiaj gdy na niego patrzymy, wiemy, że było warto" - pisali we wrześniu członkowie szczecińskiego TOZ-u w mediach społecznościowych, kiedy ogłosili, że Gacek wreszcie otrzymał nowy dom.

Kot przeszedł ogromną metamorfozę. Dużo schudł, czym również pochwalono się za pośrednictwem mediów społecznościowych. W ubiegłym tygodniu napisano: "Od dzisiaj mówcie mi George... George Clooney w wersji kociej, tak to nowy ja". W poście jednak nie chodziło wyłącznie o chwalenie nowego wyglądu czworonoga. Członkowie TOZu zorganizowali zbiórkę na zakup karmy dla bezdomnych kotów. Aktualnie w zbiórce zatytułowanej "Gacek kupuje karmę dla bezdomniaków!" zebrano już ponad 6 tysięcy złotych.