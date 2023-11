Zatrzymana przez kryminalnych z puławskiej komendy oraz z KWP w Lublinie kobieta miała obrabować dwa banki. Do pierwszego napadu doszło 25 października w Kurowie. Kolejnego przestępstwa 36-latka miała dopuścić się 10 listopada w Puławach. "W obydwu przypadkach zamaskowana kobieta, wchodząc do placówki z nożem trzymanym w dłoni, groziła pracownicom, żądając od nich wydania pieniędzy. W Kurowie dodatkowo trzymała w dłoni przedmiot przypominający broń palną" - relacjonowała oficerka prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Puławach kom. Ewa Rejn - Kozak w oficjalnym komunikacie.

Zobacz wideo Zatrzymana i tymczasowo aresztowana za dwa napady na banki

Lubelskie. W ósmym miesiącu ciąży obrabowała dwa banki. Policja Zatrzymała podejrzaną 36-latkę

W sobotę (11 listopada) na kilkanaście godzin po napadzie w Puławach policjanci zatrzymali wytypowaną z kręgu podejrzanych 36-letnią mieszkankę powiatu puławskiego. Anna A., która w chwili zatrzymania była w ósmym miesiącu ciąży usłyszała dwa zarzuty dotyczące rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz spowodowania lekkich obrażeń ciała. - Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów. Wyjaśniała, że potrzebowała pieniędzy - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka cytowana przez portal rmf24.pl.

Łącznie łupem podejrzanej miało paść około 50 tysięcy złotych. Funkcjonariusze zdołali odzyskać jedynie gotówkę zrabowaną podczas napadu w Puławach. W poniedziałek (13 listopada) sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla 36-letnia podejrzanej. Kobieta została zatrzymana na okres trzech miesięcy. Zgodnie z Kodeksem karnym grozi jej kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Zamaskowana kobieta napadła na banki na Lubelszczyźnie. Pieniądze ukradła w foliowej reklamówce

25 października w Kurowie tuż przed godziną 10:30 zamaskowana kobieta wtargnęła do budynku banku spółdzielczego przy ulicy Lubelskiej. W ręku trzymała narzędzie, które przypominało nóż. Jak relacjonował "Dziennik Wschodni" kobieta krzyknęła "to jest napad", po czym doszło do szarpaniny z kasjerką. Groźbami zmusiła pracownicę banku do wydania jej pieniędzy. Nieco ponad dwa tygodnie później, 10 listopada, doszło do kolejnego napadu na bank, tym razem w zlokalizowanych około 20 kilometrów od Kurowa Puławach. Około godziny 15 do placówki banku spółdzielczego przy ulicy 3 Maja wtargnęła zamaskowana kobieta. Napastniczka groziła kasjerce, a gdy ta uległa i wydała kobiecie gotówkę, spakowała ją do foliowej reklamówki na zakupy i uciekła. Od początku policja nie wykluczała, że obie sprawy mogą być ze sobą powiązane.