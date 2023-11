12 listopada we wsi Stare Masiewo (woj. podlaskie) wojskowa ciężarówka śmiertelnie potrąciła żubra, który stał przy drodze. Na tym odcinku drogi obowiązuje ograniczenie do 30 km/h, jednak według relacji mieszkańców samochód był na tyle rozpędzony, że pchał zwierzę około kilkunastu metrów po asfalcie. Towarzyszący mu drugi żubr przez długi czas próbował "ocucić" przyjaciela - trącił go nosem i nie chciał odejść. Zachowanie zwierzęcia uchwycono na nagraniu.

Stare Masiewo. Żubr Poradek nie chciał opuścić towarzysza. Wideo trafiło do sieci

Po wypadku z udziałem żubra, w internecie pojawiło się nagranie przedstawiające drugiego z żubrów. Zwierzę nie chciało opuścić swojego towarzysza, również wówczas, gdy ten leżał już na przyczepie ciągnika. Film opublikował użytkownik Facebooka Andrzej Filinowicz.

W serwisie X udostępniła go również dziennikarka Agnieszka Gozdyra. Pod postem natychmiast pojawiło się wiele komentarzy internautów. "Rozrywa serce", "Ten, kto twierdzi, że zwierzęta nie czują, sam jest pozbawiony empatii" - czytamy w komentarzach.

Ludmiła Żłobin przewodniczka turystyczna po Puszczy Białowieskiej napisała "żubr Poradek stracił przyjaciela. Jak widać na zdjęciach wykonanych przez mieszkańców Starego Masiewa, trudno mu jest pogodzić się ze stratą".

Stare Masiewo. Samochód wojskowy śmiertelnie potrącił żubra

Do wypadku z udziałem żubra doszło w Starym Masiewie w powiecie hajnowskim w niedzielę 12 listopada między godz. 7.00 a 8.00. Wówczas dwa żubry spacerowały w pobliżu drogi, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 30 km/h. Według relacji mieszkańców żubr został tam potrącony przez samochód wojskowy, który prawdopodobnie należy do jednostki wojskowej w miejscowości Bodnary - przekazał portal OKO.press.

"Droga we wsi jest prosta z dobrą widocznością, od wjazdu do wsi widać niemal wyjazd. Na wjeździe stoi znak drogowy, ograniczenie prędkości do 30 km/h dla samochodów ciężarowych. Z jaką prędkością jechała ciężarówka? (...) Niestety, łamanie przepisów przez nasze służby, nie tylko drogowych, jest, 'normą' w strefie przygranicznej" - napisała Ludmiła Żłobin.