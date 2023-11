W pustostanie w Ustroniu Morskim odkryto zwłoki. Brakowało ręki. Kolejne szokujące znalezisko

9 listopada na trawniku jednej z posesji w Ustroniu Morskim (woj. zachodniopomorskie) znaleziono odgryzioną ludzką rękę. Przez kilka kolejnych dni policja próbowała ustalić, czyje to szczątki. Kilka dni później odnaleziono ciało mężczyzny pozbawione ręki - wynika z ustaleń portalu miastokolobrzeg.pl.

Ustronie Morskie. Znaleziono ciało mężczyzny. Nie miał ręki

11 listopada w pustostanie na terenie Ustronia Morskiego, w pobliżu miejsca znalezienia ręki, policja odnalazła ciało mężczyzny. Jak się później okazało, był on pozbawiony jednej z kończyn górnych. Najprawdopodobniej był bezdomny, a okaleczenia dokonały zwierzęta, o czym świadczą ślady na ciele mężczyzny. Policja ustala, jakie były okoliczności jego śmierci, wykluczono natomiast udział osób trzecich. Według wstępnych ustaleń śledczych zmarły mógł mieć około 55 lat. Ciało zostało już zabezpieczone do dalszych badań - podał portal kołobrzeski.

Ustronie Morskie. Na trawniku znaleziono ludzką rękę

Przypomnijmy, 9 listopada na trawniku jednej z posesji w ośrodku wczasowym znaleziono ludzką rękę - z kością ramieniową oraz dłonią - o czym pisaliśmy w Gazeta.pl. Policja oraz prokurator, którzy zbadali znalezisko, stwierdzili, że ręka "została odgryziona od ciała przez zwierzęta".

Ręka była w stanie znacznego rozkładu, zdaniem śledczych do zgonu pokrzywdzonego mogło dojść nawet dwa miesiące wcześniej. Jak przekazał wówczas rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski, cytowany przez TVN24 to ręka osoby bezdomnej lub zaginionej, a do zgonu miało dojść z przyczyn naturalnych.