Rośnie liczba zachorowań na COVID-19. Kiedy nowa szczepionka? Wiemy, kto choruje najczęściej

W ubiegłym tygodniu w Polsce rejestrowano ponad tysiąc przypadków zachorowań na koronawirusa dziennie. Największą liczbę zakażeń wirusem SARS-CoV-2 odnotowano w poniedziałek 6 listopada. Stwierdzono wówczas wystąpienie 1642 przypadków. W przeciągu ostatnich tygodni mieliśmy do czynienia z największym wzrostem liczby zachorowań od kwietnia tego roku. Jednocześnie eksperci zauważają, że w rzeczywistości zakażeń może być znacznie więcej, niż wskazują oficjalne statystyki. - Lekarz internista może zlecić wykonanie testu u pacjenta, który ma objawy infekcji, ale nie musi. Z tego powodu nie wiemy, ile jest faktycznie zakażeń - komentował dr Jerzy Karpiński na łamach "Gazety Wyborczej".

Rośnie liczba zachorowań na COVID-19. Pośród najbardziej zagrożonych seniorzy

Reporterzy RMF24 otrzymali od Ministerstwa Zdrowia informacje dotyczących liczby hospitalizacji związanych z przebiegiem COVID-19 oraz wieku osób, pośród których najczęściej dochodzi do zachorowań. Z przekazywanych przez nich wiadomości wynika, że w szpitalach znajduje się obecnie 650 osób zarażonych koronawirusem.

Najczęściej chorować mają z kolei osoby między 60. a 80. rokiem życia. W pierwszym tygodniu listopada zakażenia osób w tym wieku stanowiły one 32 proc. wszystkich infekcji. Zachorowania dzieci w wieku pomiędzy pierwszym a 18. rokiem życia stanowiły natomiast około 10 proc. wszystkich odnotowanych przypadków. To również osoby starsze, często cierpiące na choroby przewlekłe, najczęściej trafiają do szpitala w wyniku zachorowania. Lekarze podkreślają, że w przypadku koronawirusa wiek jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka.

Polska wciąż czeka na nową szczepionkę. Dr Grzesiowski: "Jak zawsze o kilka miesięcy opóźnieni"

Jednocześnie Polska wciąż czeka na dostarczenie nowej partii szczepionek skutecznych przeciwko XBB.15 - podwariantowi dominującego w kraju szczepu omikron, zwanego potocznie "krakenem". Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia preparat miał być dostępny od listopada, lecz ostatecznie dostawa zaplanowana została dopiero na koniec tego miesiąca. Same szczepienia rozpoczną się natomiast najprawdopodobniej na początku grudnia. - Tak naprawdę powinniśmy mieć pacjentów zaszczepionych we wrześniu, październiku, zanim następuje fala zachorowań, a jesteśmy, jak zawsze o kilka miesięcy opóźnieni - zauważał dr Paweł Grzesiowski w rozmowie z "Wyborczą".

- Dostawy do Polski szczepionek przeciwko wariantowi XBB.1.5 w pierwszej kolejności były uzależnione od przebiegu procedur dotyczących dopuszczenia do obrotu. Dostępność szczepionki uzależniona jest też od procesu produkcyjnego, a w dalszej kolejności od realizacji dostaw - tłumaczyło biuro prasowe resortu zdrowia w odpowiedzi dla dziennikarzy. W pierwszej kolejności prawo do przyjęcia nowej szczepionki otrzymać mają osoby z grup ryzyka, a więc innymi osoby z obniżoną odpornością, pracownicy ochrony zdrowia, kobiety w ciąży, czy osoby po 65. roku życia.