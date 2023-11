Mężczyzna zaatakowany przez niedźwiedzia w Bieszczadach. "Niezwykle trudna trzygodzinna akcja"

Akcja ratownicza rozpoczęła się przed godz. 17. Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Sanoku przekazało w niedzielę, że w transporcie mężczyzny brali udział ratownicy z GOPR, Ochotnicza Straż Pożarna z Zatwarnicy i Lutowisk, a także strażacy z Ustrzyk Dolnych. Ostatecznie ranny trafił na pokład śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i znalazł się w szpitalu.

Zobacz wideo Jakie informacje dostają ratownicy oraz z jakimi przypadkami mają do czynienia?

"Ponad trzygodzinna akcja była niezwykle trudna i dynamiczna ze względu na deszcz, mrok i zimno - dlatego serdecznie dziękujemy za jak zwykle profesjonalną współpracę wszystkim zaangażowanym w dzisiejszą interwencję. A pacjentowi życzymy rychłego powrotu do zdrowia" - przekazało Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe.

Jak dodano, "niedźwiedzie w Bieszczadach przygotowują się do zimowego snu, są rozdrażnione i niebezpieczne". "Odwiedzając bieszczadzkie szlaki, uszanujcie prawa przyrody, co zminimalizuje prawdopodobieństwo kontaktu z nami" - zaapelowali ratownicy.

Niedźwiedź. Jak postępować wobec zwierzęcia?

Eksperci radzą, by w przypadku napotkania niedźwiedzia oddalić się w sposób cichy i spokojny. "Nie należy uciekać, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie należy także wchodzić na drzewo, niedźwiedź robi to znacznie lepiej" - czytamy w informatorze przygotowanym przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Wydziału Środowiska i Rolnictwa PUW oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii

"Szczególnie ostrożnie należy się wycofać, jeśli natrafimy na młode niedźwiadki, samica w ich obronie może być bardzo niebezpieczna; nie wolno karmić niedźwiedzi, ani zostawiać resztek jedzenia, opakowań, które mogą je zainteresować, gdyż niedźwiedzie szczególnie niebezpieczne są podczas żerowania; nie wolno zbliżać się do niedźwiedzia, np. aby zrobić zdjęcia czy sfilmować go. Błysk flesza lub ostre oświetlenie latarką może go rozdrażnić" - czytamy.

"Jeśli staniesz z niedźwiedziem oko w oko, należy delikatnie rozpiąć pas biodrowy plecaka, aby w razie czego móc go zrzucić – może zainteresuje się nim. Nie rób gwałtownych ruchów, kontroluj jego zachowanie (nie patrz mu w oczy)" - dodają eksperci. Jeśli niedźwiedź nie straci nami zainteresowania, należy położyć się na ziemi, podkurczyć nogi, osłonić rękoma szyję i twarz. "W większości przypadków niedźwiedź zostawi Cię w spokoju – w najgorszym razie powinien najwyżej podrapać" - zaznaczono.