Na poniedziałek 13 listopada zaplanowane zostało ósme i ostatnie w tym roku powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. O rekordowej liczbie chętnych, którzy wezmą udział w szkoleniu, poinformował podczas niedzielnego (12 listopada) spotkania z żołnierzami nowo powołanej Brygady Zmotoryzowanej, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

REKLAMA

Zobacz wideo Marsz Niepodległości ruszył ulicami Warszawy

Wojsko Polskie rekrutuje do służby. Mariusz Błaszczak mówi o rekordzie

- My nie przyjmujemy do wiadomości koncepcji obrony Polski na Wiśle [była to jedna z koncepcji przyjęta przez polityków PiS i podpisana przez Lecha Kaczyńskiego za czasów pierwszych rządów PiS, w latach 2005-2007 - red.]. Każdy skrawek polskiej ziemi ma być i będzie broniony, jeżeli będzie taka potrzeba. Będzie broniony, dzięki żołnierzom wojska polskiego, którzy mają nowoczesny sprzęt, którzy są liczebnie tak silni, żeby mogli sprostać wyzwaniom - mówił Mariusz Błaszczak. W dalszej części przemówienia stwierdził, że "są tacy, którzy mówią, że co najmniej 300 tysięczne Wojsko Polskie jest niemożliwe" - Nieprawda. Trzeba tylko chcieć i dążyć do osiągnięcia tego celu - podkreślił minister obrony narodowej.

Szef MON zaznaczył, że ostatnia w tym roku edycja dobrowolnej służby wojskowej będzie rekordowa. - Ponad 8 tys. ochotników zgłosiło się na ten podstawowy kurs w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Dokładnie 8 tys. 315 kandydatów na żołnierzy wojska Polskiego - powiedział. Stwierdził, że jest dumny z tego, że młodzi polscy patrioci zgłaszają się do służby i dodał, że to bardzo dobra wiadomość dla bezpieczeństwa naszego kraju.

W 2024 roku Wojsko zorganizuje 11 powołań

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to nowy rodzaj służbowy wojskowej, który został wprowadzony w kwietniu 2022 roku ustawą o obronie ojczyzny. Jest skierowana do osób, które nie były wcześniej w wojsku, ale chcą odbyć przeszkolenie wojskowe i w przyszłości zasilić rezerwy albo wstąpić do armii zawodowej. Ochotnicy przechodzą 27-dniowe szkolenie podstawowe, w trakcie którego poznają m.in. regulaminy i musztrę, zasady posługiwania się bronią i podstawowe środki łączności. Mają także zajęcia z taktyki, rozpoznania, terenoznawstwa i ratownictwa. W 2024 roku wojsko polskie zorganizuje aż 11 turnusów w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Dwa z nich mają być skierowane specjalnie dla absolwentów klas wojskowych, którzy biorą udział w edukacyjnych programach Ministerstwa Obrony Narodowej.