Żubr zabity przez wojskową ciężarówkę w Starym Masiewie. "Kierowca nie został ukarany"

Kierowca wojskowej ciężarówki śmiertelnie potrącił żubra we wsi Stare Masiewo na Podlasiu. " To nie jest przypadek - od dwóch lat wojskowe samochody jeżdżą z ogromną prędkością zarówno przez las, jak i przez miejscowości" - twierdzi jedna z lokalnych mieszkanek. Żandarmeria Wojskowa przekonuje jednak, że pojazd jechał z prędkością ok. 40 km/h.

