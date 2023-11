Trzymiesięczny chłopiec nie żyje. Ciało znalazła matka. Na miejscu policja i prokuratura

Jak informuje tvn24.pl, zdarzenie miało miejsce 12 listopada w Rogoźnie Wielkopolskim (województwo wielkopolskie, powiat obornicki) - portal dostał informację o zdarzeniu na Kontakt24. Policja w rozmowie z portalem potwierdziła, że wpłynęło zgłoszenie dotyczące śmierci trzymiesięcznego dziecka i trwają czynności wyjaśniające.

Wielkopolska. Trzymiesięczny chłopiec nie żyje. To matka powiadomiła służby

- Otrzymaliśmy informację o śmierci trzymiesięcznego dziecka w miejscowości Rogoźno Wielkopolskie. Dziecko przebywało pod opieką matki i jej konkubenta, którzy w chwili zdarzenia byli trzeźwi - przekazał tvn24.pl młodszy aspirant Maciej Kaniewski, który pełni obowiązki oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Obornikach.

Jak dodał, na miejscu trwają prace policjantów, prokuratora oraz biegłego medycyny sądowej. Wszyscy oni zajmą się ustaleniem szczegółowych okoliczności śmierci zaledwie trzymiesięcznego dziecka. Z informacji policji wynika, że ciało odnalazła matka chłopca. To ona zadzwoniła na telefon alarmowy i powiadomiła służby.

Policja nikogo nie zatrzymała. Trwają czynności wyjaśniające pod nadzorem prokuratora

Ciało trzymiesięcznego chłopca ma zostać zabezpieczone do badań sekcyjnych - przekazał portalowi pełniący obowiązki rzecznika obornickiej policji. Na razie nikt nie został zatrzymany. Służby wstrzymują się od podawania innych, bardziej szczegółowych, informacji ze względu na trwające prace wyjaśniające. Na razie nie jest jasne, co się stało i w jakich okolicznościach doszło do śmierci dziecka.