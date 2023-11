Pani Ewa szła poboczem z psem, gdy nagle wciągnęła ją ziemia. "Nikt nie słyszał mojego wołania"

Pani Ewa wpadła do studzienki, gdy szła ze swoim psem na spacer. Uratowali ją strażacy, którzy ocenili, że "sytuacja była bardzo poważna". Sprawa niezabezpieczonego wykopu jest obecnie badana przez policję.

REKLAMA

Zobacz wideo Tragedia na placu budowy, przewrócił się żuraw. Jedna osoba zginęła

Strażacy z Hermanowej uratowali kobietę, która wpadła do studzienki. "Utrzymywała się ostatkiem sił"

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 9 listopada wieczorem na terenie miejscowości Hermanowa w gminie Tyczyn (powiat rzeszowski). Jak poinformował portal nowiny24.pl, Pani Ewa szła poboczem drogi, gdy pod jej stopami zapadła się ziemia.

- Resztkami sił złapałam się krawędzi studzienki, aby nie wpaść w głąb. Czułam jednak, że opuszczają mnie siły, a nikt nie słyszał mojego wołania o pomoc. Było ciemno, po godzinie 20, więc cud, że wyszłam z tego cało. Dobrze, że zauważył mnie kierowca przejeżdżający w pobliżu i strażacy z OSP Hermanowa wydobyli mnie z wykopu - relacjonowała. Strażacy również podkreślili, że kobieta "ostatkiem sił utrzymywała się rękami przed całkowitym wpadnięciem do środka".

- Miała kłopoty z ustabilizowaniem oddechu. Cześć strażaków utrzymywała ją, aby nie zsunęła się w głąb wykopu, a my założyliśmy pasy transportowe, bo tylko w ten sposób można było wydostać tę panią na powierzchnię. Wszystko dobrze się skończyło, a nasz ratownik, posiadający szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przeprowadził badanie urazowe. Otrzymaliśmy też wsparcie od strażaków z Rzeszowa - powiedział Piotr Makulski z OSP Hermanowa.

Rzeszów. Nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za niezabezpieczony wykop. Policja chce to ustalić

Pani Ewa zauważyła, że choć nic poważnego jej się nie stało, sprawę niezabezpieczonej studzienki należy potraktować poważnie. - Skończyło się na potłuczeniach. Mam też wizytę u chirurga, bo oprócz stresu jestem cała obolała. Ktoś powinien odpowiedzieć za niezabezpieczenie takiego wykopu. Przecież to wszystko mogło skończyć się znacznie gorzej. Strach też pomyśleć, co by było, gdyby ta ziemia zapadła się pod jakimś dzieckiem - stwierdziła.

Andrzej Stebnicki z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie przekazał, że funkcjonariusze chcą ustalić, kto jest odpowiedzialny za niezabezpieczony wykop. - Policjanci prowadzą czynności zmierzające do dokładnego ustalenia okoliczności zdarzenia, w tym właściciela miejsca, w którym znajdowała się przedmiotowa studzienka. Jako wstępną kwalifikację czynu przyjęto art. 160 kodeksu karnego o narażeniu na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - powiedział.