Nowe informacje o wypadku na S8, w którym zginęła 10-latka. Śmigłowce LPR nie mogły wylądować

11 listopada na trasie S8 pod Mszczonowem (woj. mazowieckie) doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych, o czym pisaliśmy. W wypadku zginęła 10-letnia dziewczynka, a sześć osób zostało rannych. Śledczy przekazali, że policja będzie prowadziła w tej sprawie postępowanie pod nadzorem prokuratury. Wiadomo, jakie czynności policjanci zamierzają wykonać w pierwszej kolejności.

Tragiczny wypadek na S8. "Reanimowane było dziecko". Policja chce przesłuchać rannych

Patrycja Sochacka z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie powiedziała w rozmowie z tvnwarszawa.pl, że po wypadku na S8 "reanimowane było dziecko, niestety nie udało się go uratować". Pozostałe osoby poszkodowane w wypadku zostały przewiezione do szpitala. Polska Agencja Prasowa ustaliła, że policjanci zamierzają je wkrótce przesłuchać. Zrobią to, gdy tylko stan zdrowia rannych pozwoli na przeprowadzenie odpowiednich czynności.

Na miejsce wypadku pod Mszczonowem wezwano śmigłowce LPR. Nie wylądowały przez pogodę

Reporter tvnwarszawa.pl przekazał, że na miejsce wypadku wezwano dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Śmigłowce nie mogły jednak tam wylądować ze względu na złe warunki atmosferyczne, dlatego nie wykorzystano ich podczas akcji ratunkowej.

Media opisały również prawdopodobny przebiegu zdarzenia. Poinformowano, że kierowca jadący w kierunku Katowic miał stracić panowanie nad pojazdem, zniszczyć barierki i zjechać na przeciwległy pas ruchu. Tam miało dojść do zderzenia z pozostałymi samochodami uczestniczącymi w wypadku.