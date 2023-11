Kiedy są ferie zimowe w 2024 roku? Znamy daty dla poszczególnych województw [HARMONOGRAM]

Ferie zimowe to dwutygodniowy okres przerwy od nauki na przełomie stycznia i lutego. Co roku organizuje się je w czterech terminach wyznaczonych dla poszczególnych województw. Taki podział ma ułatwić kwestie logistyczne podczas zimowych podróży związane z komunikacją i noclegami. Jak wygląda harmonogram w tym roku? Które województwa jako pierwsze rozpoczną zimowy wypoczynek?

Znamy termin ferii zimowych 2024 [Harmonogram dla wszystkich województw]

"Na podstawie par. 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania - po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty - ogłasza terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw" - przekazano na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wyznaczone terminy wyglądają następująco:

15 - 28 stycznia 2024: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

22 stycznia - 4 lutego 2024: podlaskie, warmińsko-mazurskie

29 stycznia - 11 lutego 2024: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

12 - 25 lutego 2024: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Dni wolne w roku szkolnym 2023/2024

W trwającym roku szkolnym oprócz ferii zimowych będzie jeszcze kilka okazji do odpoczynku. Przed nami między innymi bożonarodzeniowa przerwa świąteczna, która potrwa od 23 do 31 grudnia. Wolny będzie też 1 stycznia 2024 roku. Po feriach zimowych na przełomie marca i kwietnia czeka nas wielkanocna przerwa świąteczna. Odbędzie się ona w terminie od 28 marca do 2 kwietnia. Następnie od 1 do 3 maja potrwa majówka, 30 maja będziemy świętować Boże Ciało, a 22 czerwca rozpoczną się wakacje. Warto pamiętać, że część uczniów może jeszcze liczyć na kilka dni wolnych w maju, kiedy będą trwały egzaminy maturalne.