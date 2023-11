Tragiczny wypadek na S8. Zderzyły się cztery auta. Nie żyje dziecko

Do tragedii doszło ok. godz. 19 w miejscowości Wymysłów, na trasie S8 w kierunku Warszawy. Zderzyły się tam cztery auta. Jak podaje Tvnwarszawa.pl, kierowca jadący w kierunku Katowic stracił panowanie nad pojazdem. Zniszczył barierki i zjechał na przeciwległy pas ruchu. Tam doszło do zderzenia z innymi samochodami.

Wypadek na trasie S8. Zginęło dziecko

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie, zginęła jedna osoba. Z medialnych doniesień wynika, że to dziecko w wieku ok. 10 lat. Do szpitala przewieziono sześć osób. "Droga zablokowana. Objazdy przez Mszczonów. Policjanci na miejscu ustalają okoliczności zdarzenia" - poinformowali ok. godz. 20.40 funkcjonariusze.