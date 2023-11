17-latek, który brutalnie pobił i poniżał 12-latka, usłyszał zarzuty. Policja ujawnia kulisy

19 października na terenie gminy Michałowice w powiecie krakowskim 17-latek bił i poniżał młodszego o pięć lat chłopca. Nastolatek usłyszał już zarzut popełnienia przestępstwa. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Michałowice. 17-latek oskarżony o stosowanie przemocy i uszkodzenie ciała 12-latka

11 listopada rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Katarzyna Cisło poinformowała w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że 17-latek usłyszał zarzuty dotyczące zmuszania przemocą 12-latka do określonego zachowania oraz uszkodzenia ciała chłopca.

Pisaliśmy, że zdarzenie z udziałem 17-latka było nagrywane i trafiło do mediów społecznościowych. Na filmie widać, jak nastolatek bił chłopca zaciśniętą pięścią, kopał go i obrażał. Podejrzany kazał też 12-latkowi uklęknąć i całować jego buty. -Ty myślisz, że z moją rodziną się zaczyna? Co ty k... ze mną zaczynasz? - mówił 17-latek do chłopca.

Policja przekazała, że rodzice 12-latka nie widzieli o pobiciu syna przed obejrzeniem nagrania

Rzeczniczka krakowskiej policji przekazała, że dzięki nagraniu funkcjonariusze "szybko ustalili, kim jest pokrzywdzony chłopiec". - Dotarliśmy do jego rodziców, którzy wcześniej nie wiedzieli, że takie zdarzenie miało miejsce. Potwierdzili, że na nagraniu widoczny jest ich syn i jeszcze tego samego dnia ojciec chłopca złożył na policji zawiadomienie o przestępstwie - powiedziała policjantka cytowana przez "Gazetę Wyborczą". 10 listopada 17-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Wobec podejrzanego orzeczono dozór policyjny, a także zakaz zbliżania się do 12-latka.