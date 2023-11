Google Doodle oddał hołd Polakom w Narodowe Święto Niepodległości. "Duch wytrwałości"

Google Doodle z 11 listopada nawiązuje do Narodowego Święta Niepodległości w Polsce. Google wykorzystał tę uroczystość, aby przypomnieć ważne wydarzenia z historii Polski i złożyć życzenia obywatelom naszego kraju.

Google Doodle przypomina, że 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości Polski

11 listopada logo na stronie głównej Google to animacja z biało-czerwoną flagą, która powiewa na tle jasnego nieba. Na stronie doodles.google wyjaśniono, jaka jest symbolika tego logo. "Dzisiejszy Doodle to celebracja Narodowego Święta Niepodległości Polski. To ogólnokrajowe święto odzwierciedla trwałego ducha odporności obywateli Polski. 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów, w trakcie których kraj znajdował się pod obcym panowaniem" - przypomniano.

11 listopada Google obchodzi Narodowe Święto Niepodległości. "Wszystkiego najlepszego, Polsko!"

Google nakreślił krótko historyczny kontekst Święta Niepodległości. "Po zakończeniu I wojny światowej obywatele Polski odzyskali swoje terytorium i suwerenność. Powołano rząd tymczasowy i mianowano Józefa Piłsudskiego na Naczelnika Państwa. Wkrótce wprowadzono reformy dotyczące między innymi rolnictwa, prawa pracy i procesu wyborczego" - zauważono.

Google zwrócił uwagę, że "podczas Święta Niepodległości odbywają się marsze, a wielu obywateli ozdabia swoje domy biało-czerwoną flagą, która symbolizuje czystość i poświęcenie". "Wszystkiego najlepszego z okazji Narodowego Dnia Niepodległości, Polsko!" - napisano.