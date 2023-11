To on zastąpił Bąkiewicza, który "zawalił na amen". Kim jest nowy szef Marszu Niepodległości?

Jak co roku 11 listopada ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości. Na czele tegorocznego pochodu zamiast odwołanego z funkcji prezesa stowarzyszenia Roberta Bąkiewicza stanie zaledwie 30-letni Bartosz Malewski. Kim jest?

Młody prawnik, który wygryzł Roberta Bąkiewicza. Kim jest Bartosz Malewski?

Bartosz Malewski pochodzi z Bielska Podlaskiego (woj. podlaskie) i jest prawnikiem. Związany jest z Młodzieżą Wszechpolską, Ordo Iuris, a w ostatnich wyborach parlamentarnych kandydował na senatora z ramienia Konfederacji. Od lutego 2023 roku jest prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. - Wybrano mnie, bo od 2017 roku byłem w zarządzie stowarzyszenia MN, a jasne się stało, że w związku ze sprzątaniem po Bąkiewiczu potrzebny będzie prawnik - mówił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Malewski.

Malewski: Marsz Niepodległości miejscem przyjaznym dla rodzin z dziećmi

Pomimo zmian w zarządzie stowarzyszenia Malewski podkreśla, że uczestnicy tegorocznego pochodu nie powinni obawiać się żadnych zmian. Zdaniem nowego organizatora trasa nadal pozostaje ta sama, a przed przemarszem zostanie odmówiony różaniec. - Marsz Niepodległości to już marka. Dla ludzi nie ma większego znaczenia, czy prezesem jest Robert Bąkiewicz, czy Bartosz Malewski. Spotykamy się w zupełnie innym celu - mówił w rozmowie z dziennikiem "Fakt" Malewski. Dodał, ze tym celem jest uczczenie wszystkich tych, którzy walczyli o polską niepodległość, w tym kombatantów, osób walczących z komuną, a nawet pokolenia Solidarności.

Podkreślił, że nadal mile widziane są rodziny z dziećmi. Na pytanie o to, czy podczas marszu mogą pojawić się kontrowersyjne okrzyki, odpowiedział: - Zależy, czy za kontrowersyjne uznamy takie hasła, jak "Bóg, honor, ojczyzna" czy na cześć Armii Krajowej. Zaznaczył również, że w kontekście Marszu Niepodległości ważne jest przypomnienie ludziom, że "niepodległość nie jest dana raz na zawsze". - Najmłodsze pokolenie tej pamięci trzeba uczyć; pokazywać, że ojczyzna, niepodległość i suwerenność to wartości, o które warto walczyć - przyznał Malewski.

Bąkiewicz pozostawił Stowarzyszenie Marsz Niepodległości z ogromnymi długami

Według nowego szefa stowarzyszenia Bąkiewicz pozostawił Marsz Niepodległości z niezapłaconymi fakturami, a co więcej nadal nie zwrócił takich sprzętów jak telebimy, agregaty prądotwórcze, projektor do wyświetlania na budynkach, sprzęt nagłośnieniowy, krótkofalówki, oraz haseł niezbędnych do korzystania z profilów Marszu Niepodległości w mediach społecznościowych.

- Przed tegoroczną imprezą będziemy musieli wynajmować sprzęty. I jeszcze jedna sprawa: Bąkiewicz zawalił na amen marszowy fundraising. Przez lata dostawaliśmy datki od polskich patriotów, za co dziękowaliśmy, utrzymywaliśmy kontakt. Tymczasem on uznał, że jak mu PiS ściele kasę, to drobnych darczyńców może zlekceważyć - tłumaczył na łamach "Wyborczej" nowy prezes stowarzyszenia. Malewski podkreślił, że za sprawą Bąkiewicza utracono wypracowane przez lata kontakty z donatorami. - Teraz odbudowujemy zaufanie - zaznaczył.