"Dzisiaj przed godz. 22.00 w gminie Brochów doszło do eksplozji prawdopodobnie niewybuchu z czasów wojny" - przekazała w piątek w nocy policja w Sochaczewie. Jak przekazują mundurowi, na miejscu zginął 26-latek, zaś drugi mężczyzna w tym samym wieku został przetransportowany do szpitala. "Na miejscu pracują policjanci i ustalają okoliczności zdarzenia" - czytamy we wpisie policji z Sochaczewa zamieszczonym na Facebooku.

Mazowieckie. Eksplozja niewybuchu w lesie pod Sochaczewem. Nie żyje 26-latek

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie przekazała, że do zdarzenia miało dojść w obszarze leśnym pomiędzy Plecewicami a Konarami (gmina Brochów). Jak ustalił reporter TVN Warszawa Artur Węgrzynowicz, "ślady na miejscu zdarzenia wskazują, że niewybuch został wrzucony do ogniska". 26-latka, który został ranny w wyniku wybuchu, przewieziono śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala Szaserów w Warszawie. Stan mężczyzny był ciężki.

Eksplozja niewybuchu miała być bardzo głośna. Jak przekazywali mieszkańcy okolicznych miejscowości, cytowani przez fakt.pl "ziemia zakołysała się pod stopami". "Domy zatrzęsły się w posadach w promieniu paru, jak nie parunastu kilometrów, od miejsca eksplozji" - mówi kolejna osoba. "Mieszkam 15 km od tego miejsca i się ściana zatrzęsła. Słychać było wybuch" - relacjonuje kolejna.

Na miejscu pracowało pięć zastępów strażackich (trzy samochody z JRG PSP w Sochaczewie oraz po jednym z OSP KSRG Brochów i OSP KSRG Wólka Smolana - w sumie 18 strażaków) oraz policja, która bada okoliczności zdarzenia. Jak przekazywała stacja TVN24, służby wyznaczyły strefę bezpieczeństwa wokół lasu.

