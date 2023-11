Ujawniono szokujące nagranie z Michałowic. 17-latek brutalnie bije 12-latka. "Klękaj i całuj buty"

Według pierwszych informacji, które pojawiły się w mediach, młodszy chłopiec miał siedem lat, jednak policja zdementowała te informacje. Okazało się, że 17-latek znęcał się nad 12-latkiem. Całe zdarzenie było nagrywane i trafiło do sieci.

Michałowice. 17-latek znęcał się nad 12-latkiem. Nagranie trafiło do sieci

Do zdarzenia miało dojść w Michałowicach w powiecie krakowskim, prawdopodobnie w tamtejszym parku, niedaleko placu zabaw. Na opublikowanym w mediach społecznościowym wideo widać, jak 17-latek bije i kopie młodszego chłopca, a także go obraża. Ze względu na to, jak drastyczne jest to nagrania, nie będziemy go publikować w Gazeta.pl.

"Ty myślisz, że z moją rodziną się zaczyna?" - pytał nastolatek młodszego chłopca, po czym wielokrotnie uderzał go w twarz. "Co ty k... ze mną zaczynasz" - powtarzał 17-latek, cytowany przez "Gazetę Krakowską". 12-latek kulił się na ziemi i prosił, aby starszy nastolatek go nie bił, wielokrotnie też przepraszał, choć nie wiadomo, za co. W pewnym momencie agresor każe chłopcu kleknąć i całować jego buty, po czym ponownie go kopie. "Klękaj na kolana i całuj buty" - mówił 17-latek.

Sprawę wyjaśnia już krakowska policja. Kom. Justyna Fil, oficerka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Krakowie potwierdziła, że do śledczych trafiło zawiadomienie w tej sprawie. - Trwają czynności w tej sprawie. Sprawdzamy okoliczności. Nic więcej nie mogę powiedzieć - przekazała Justyna Fil.

Jak reagować, gdy komuś dzieje się krzywda?

Pamiętajmy, aby reagować na przemoc. Oferujmy pomoc osobom pokrzywdzonym, zgłaszajmy też swoje podejrzenia na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub na "Niebieską Linię", dzwoniąc pod numer 800 12 00 02. Warto pamiętać, że osoba krzywdzona często kryje sprawcę ze wstydu lub strachu - to jednak nie powinno zniechęcać do działania.

"Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - w interwencji. Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo" - apeluje "Niebieska Linia".