Zamaskowana kobieta napadła na bank w Puławach. Groziła kasjerce nożem. To może być jej kolejny skok

Do napadu doszło 10 listopada około godz. 15.00 w placówce banku spółdzielczego przy ul. 3 Maja w Puławach. W placówce była tylko jedna kasjerka, kobieta nie ucierpiała. Obecnie trwają poszukiwania kobiety.

Puławy. Zamaskowana kobieta napadła na bank. Groziła kasjerce nożem

Według ustaleń "Dziennika Wschodniego" kobieta dwukrotnie groziła kasjerce, zanim ta oddała jej pieniądze. - Zamaskowana kobieta groziła kasjerce nożem. Początkowo kobieta opierała się, ale napastniczka zagroziła drugi raz. Kasjerka wydała gotówkę z kasy - przekazała komisarz Ewa Rejn-Kozak z puławskiej policji, cytowana przez "Dziennik Wschodni". - Spakowała je do foliowej reklamówki na zakupy i uciekła - dodała policjantka.

Aktualnie policja poszukuje napastniczki. - Prowadzimy oględziny na miejscu, analizujemy zapisy monitoringu. Poszukiwania trwają na terenie całego miasta - poinformowała komisarz Rejn-Kozak.

W rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim" prezes Lubelskiego Banku Spółdzielczego Krzysztof Zawadzki powiedział, że skradziono między 10 a 20 tys. zł. - To naprawdę niewielka kwota. Najważniejsze dla nas jest to, że nikomu z naszych pracowników nic się nie stało. Zgodnie z wewnętrznymi procedurami, zalecamy w takich sytuacjach niestawienie oporu oraz niezwłoczne powiadomienie służb - powiedział.

Napad na bank w Kurowie.

W październiku doszło do napadu na bank spółdzielczy w Kurowie w powiecie puławskim, znajdującym się około 20 km od Puław. Napastniczką również była kobieta i groziła tamtejszej kasjerce nożem. Jak relacjonuje "Dziennik Wschodni" kobieta krzyknęła "to jest napad", po czym doszło do szarpaniny z kasjerką. Wówczas pracownica banku wydała pieniądze. Komisarz Ewa Rejn-Kozak przyznała, że sytuacje mogą być powiązane. - Nie wykluczamy żadnej ewentualności - przyznała komisarz, w rozmowie z dziennikarzami portalu Dziennik.pl.