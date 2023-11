Była pedofilia w kościele i afera w SKOK-ach. Teraz Sekielscy biorą się za UFO

Tomasz i Marek Sekielscy są znani m.in. z produkcji dwóch filmów pełnometrażowych, w których poruszyli zjawisko tuszowania przypadków pedofilii w Kościele Katolickim. Opublikowany cztery lata temu dokument "Tylko nie mów nikomu" zebrał już blisko 25 mln odsłon. Z kolei wydana rok później "Zabawa w chowanego" wygenerowała 8,4 mln wyświetleń. W tym roku bracia Sekielscy wypuścili już "Korzenie zła", czyli dokument traktujący o jednej z największych afer PiS. W czwartek (9 listopada) uruchomiony został ich kolejny projekt - Kanał o UFO.

Bracia Sekielscy z nowym formatem na YouTube. Kanał o UFO poprowadzą Migas i Kijewski

Nowy format realizowany w serwisie YouTube ma skupiać się na fenomenie UFO. "Obserwacje, oficjalne raporty, uprowadzenia, paleoastronautyka, ufologiczny folklor. Czasem z entuzjazmem, czasem sceptycznie, ale zawsze na poważnie i bez stereotypów" - brzmi opis Kanału o UFO. W rolę jego prowadzących wcielili się Bartosz Migas (z zawodu prawnik, należy do partii Razem) i Mateusz Kijewski (współprowadzący "Podcast Fenomenalny").

W ciągu dwóch dni od powstania, na kanale pojawiły się dwa materiały. Pierwszy zatytułowany "Rozmawiajmy o UFO na poważnie" to krótka zapowiedź treści, które będą na nim później publikowane. Z kolei film zatytułowany "Ujawnienie Prawdy o UFO - oficjalne raporty i zeznania w USA" traktuje m.in. o stanowisku Pentagonu, Kongresu i NASA w kwestii UFO. Zawarto w nim również historię niezidentyfikowanych obiektów latających, które na przestrzeni lat miały pojawiać się przeważnie na terenie Stanów Zjednoczonych. W momencie publikacji tego artykułu materiał uzyskał nieco ponad 2,6 tys. wyświetleń.

Niezidentyfikowane obiekty latające tematem nowego projektu braci Sekielskich. "Stworzyliśmy kanał o UFO, żeby opowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi"

O tym, skąd pomysł na nowy format i jaki jest jego cel, Marek Sekielski opowiadał w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl. - Ludzie mają różne zdania na temat UFO, ale temat istnieje i zajmują się nim oficjalnie władze największego światowego mocarstwa. Stworzyliśmy Kanał o UFO, żeby opowiedzieć szerzej, o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego raz po raz UFO i kosmici przewijają się w najpoważniejszych mediach. Będziemy omawiać różne aspekty fenomenu, zarówno te oficjalne, jak i opowieści czy elementy ufologicznego folkloru, na poważnie i bez stereotypów. Chcemy przenieść dyskusję o UFO od sensacji do analizy, zachowując dystans do bezkrytycznego entuzjazmu, ale również do bagatelizowania i ośmieszania - tłumaczył.