Stanowski rozprawia się z byłymi kolegami z Kanału Sportowego. "Nie chciałem robić scen"

W październiku Krzysztof Stanowski ogłosił, że po czterech latach odchodzi z Kanału Sportowego i będzie działał na własną rękę. 7 listopada dziennikarz ogłosił, że sprzedał spółkę Weszło TV, a co za tym idzie swoje udziały, czyli 22,5 procent, w Kanale Sportowym Maciejowi Wandzlowi, byłemu współwłaścicielowi Legii Warszawa.

Stanowski: Decyzja dojrzewała od bardzo dawna, od wielu miesięcy

- Wy powiedzieliście swoje na mój temat, więc dajcie mi się wypowiedzieć. Chcę wprost skonfrontować to, co ja mówię z tym, co wy mówiliście - zaczyna swoje tłumaczenia Krzysztof Stanowski w filmie opublikowanym w piątek na kanale WeszłoTV na YouTubie. Film zatytułował "Biznesowe Zero - dlaczego odszedłem z Kanału Sportowego?". Zapowiedział ten film kilka dni temu, po tym, jak w mediach społecznościowych ukazał się program, w którym Mateusz Borek, Tomasz Smokowski i Michał Pol komentują odejście Stanowskiego z Kanału Sportowego. - To były długie miesiące, mam takie podejście do pracy, że musi się zgadzać albo atmosfera, albo biznes. Ale jeśli nie zgadza się ani jedno, ani drugie, a do tego dochodzą standardy zachowań nieakceptowalne przeze mnie, to trzeba szukać wyjścia awaryjnego - mówi dalej Stanowski. Zastrzega, że 4 września powiedział wspólnikom o swojej decyzji, a 14 września wysłał im list, w którym tłumaczy swoją decyzję. W nagraniu były współwłaściciel Kanału Sportowego cytuje fragment tego listu. Pojawia się w nim między innymi argument o modelu rozliczeń "całkowicie oderwanym od pracy i jej efektów". Stanowski wytyka Smokowskiemu, że powtarza "gdy tylko się napije", że go nienawidzi, a Borek miał problem z innymi biznesami, w tym spółką Weszło.

Zadawałem sobie pytanie, po co pracować z kimś, kto mnie nienawidzi? Mateusz miał, ma i będzie miał problem ze mną, z Weszło, z moimi pracownikami. Problem, którego nie umiem zdiagnozować i go rozwiązać. Ale on nie zniknie. Mam dość toksyn, agresji słownej, obmawiania, intryg. Uznałem, że muszę się usunąć. Nie chciałem robić scen

- napisał Stanowski. Nie pozostawił wątpliwości, że chciał zmiany w tym, na co dziennikarze umówili się w 2019 roku, zakładając Kanał Sportowy, czy dzieleniu pieniędzy na równe części, bez uwzględnienia tego, "kto ile pracuje". Stwierdził też, że w zestawieniu 10 najchętniej oglądanych programów na KS 10 było autorstwa Stanowskiego i to było "frustrujące".

Borek: Kim jest dzisiaj dla Kanału Sportowego Krzysztof Stanowski?

We wspomnianym programie "Hejt Park" z udziałem Smokowskiego, Pola i Borka, ten ostatni podkreślił, że cztery lata temu cała czwórka na coś się umówiła i określiła, jak będzie funkcjonować spółka, którą wtedy zakładali. - Ja się tego trzymam. Podanie ręki znaczy dla mnie więcej niż podpisywanie dokumentów. Te dokumenty przygotowywała dla nas kancelaria prawna, która - z perspektywy czasu - nie zabezpieczała w równym stopniu Ciebie [mówi do Michała Pola - przyp. red.], mnie, Tomka i Krzyśka, ale raczej te dokumenty dawały jednemu członkowi spółki możliwość, żeby zrobił, co chce bez większych konsekwencji - stwierdził Borek. Stwierdził też, że rozmowa o biznesie ze Stanowskim jest na poziomie "podstawówki".

Stanowski zdemaskował Natalię Janoszek. Maja Staśko komentuje

Pod koniec lipca Krzysztof Stanowski opublikował na Kanale Sportowym "Bollywoodzkie Zero", w którym zdemaskował międzynarodową karierę Natalii Janoszek Ponad dwugodzinne nagranie o polskiej celebrytce ma 8,3 mln wyświetleń. "Kobieta opowiadała, że robi karierę w Indiach i jest tam gwiazdą, a media rozrywkowe, które ufały wyłącznie jej słowom, promowały ją jako gwiazdę Bollywood. Zdemaskowanie celebrytki i ujawnienie nierzetelności dziennikarzy plotkarskich było ważne i potrzebne. Już po pierwszym materiale piątoligowa aktorka była na straconej pozycji, a sprawa szeroko nagłośniona. Ale Stanowski, na fali klików i zasięgów, postanowił kopać dalej. Było to już jednak kopanie leżącej" - napisała Maja Staśko, dziennikarka i aktywistka, którą wielokrotnie Stanowski atakował w swoich publikacjach i na Twitterze [obecnie portal X]. Staśko wytyka Stanowskiemu, że podobne śledztwo mógł przeprowadzić w sprawie Czesława Michniewicza, "niedawnego trenera piłkarskiej reprezentacji Polski, którego podejrzewa się o współpracę w przeszłości z mafią piłkarską". "Zamiast tego latami go promował, tak jak inne media Janoszek, a dwa dni po ujawnieniu kolejnych powiązań byłego selekcjonera odbyli miłą pogawędkę w kolejnym wspólnym programie" - dodaje Staśko.

