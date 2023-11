Pirat drogowy szukał sposobu na odzyskanie prawa jazdy. Zgłosił się po wydanie duplikatu

Na nietypowy sposób odzyskania prawy jazdy wpadł kierowca Goleniowa. Mężczyzna stracił uprawnienia w wyniku popełnionych wykroczeń drogowych. Aby je odzyskać, zgłosił się do starostwa z prośbą o wydanie duplikatu. We wniosku wpisał, że prawo jazdy po prostu zgubił. Kierowca stanie przed sądem za składanie fałszywych oświadczeń. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

3 ,Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl / zdjęcie ilustracyjne Otwórz galerię Na Gazeta.pl