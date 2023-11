Sprawa polskiej pary jednopłciowej trafiła do TSUE. "Osiągniemy równość małżeńską dzięki sądom"

Naczelny Sąd Administracyjny po wielu latach bezskutecznych wniosków do sądów administracyjnych zdecydował się na zasadnie pytania prejudycjalnego Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej - czy ciągłe odmowy przeniesienia do polskiego rejestru stanu cywilnego aktów zawieranych za granicą małżeństw wyłącznie ze względu na orientację seksualną małżonków nie jest naruszeniem prawa obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczenia?

Sprawa dotyczy dwóch obywateli Polski, a jeden z nich ma podwójne obywatelstwo - polskie i niemieckie. Para przebywa w obu państwach, ale tylko w Niemczech są formalnie małżeństwem. Polska nie uznaje bowiem związków, które pary jednopłciowe zawierają za granicą. - Różny stan cywilny nastręczał mu wielu trudności w życiu zawodowym - podejmował pracę zarówno w Niemczech, jak i w Polsce, organy obu państw miały problemy ze zweryfikowaniem jego tożsamości - mówi w rozmowie z Gazeta.pl reprezentująca parę adw. Anna Mazurczak z kancelarii Knut Mazurczak Adwokaci.

NSA sprawdza, czy traktowanie par jednopłciowych nie narusza prawa unijnego

- Po dziewięciu latach orzekania w sprawach uznawania zagranicznych aktów małżeństwa tej samej płci, NSA postanowił zweryfikować, czy ciągłe odmowy transkrypcji aktów małżeństwa - przeniesienia ich do polskiego rejestru stanu cywilnego - nie narusza prawa UE - wyjaśnia Mazurczak.

Sąd przy zadawaniu pytania Trybunałowi Sprawiedliwości powołał się na art. 20 ust. 2a, 21 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który mówi, że obywatele Unii mają prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium Państw Członkowskich. Wspomniał również o art. 2 pkt 2 Dyrektywy 2004/38 UE z 29 IV 2004, który stwierdza, że za "członka rodziny" uznaje się "partnera, z którym obywatel Unii zawarł zarejestrowany związek partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego Państwa Członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmującego Państwa Członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem".

Jak dodaje Mazurczak, NSA wziął pod uwagę tegoroczne wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - w tym wyrok w sprawie Fedotova i inni przeciwko Rosji, gdzie ETPCz uznał nieuznawanie związków tej samej płci przez Rosję za naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Tymczasem w Rosji nie tylko istnieją przepisy definiujące małżeństwa jako związek kobiety i mężczyzny, ale nawet przepisy wprost zakazujące małżeństw jednopłciowych.

Mazurczak: Jeśli Sejm nie zmieni prawa, osiągniemy równość małżeńską dzięki sądom

NSA zmniejszył też znaczenie art. 18 Konstytucji - uznał, że ten przepis trzeba jednak interpretować zgodnie z innymi przepisami Konstytucji, np. prawem do poszanowania życia rodzinnego. - Mam nadzieję, że to pytanie prejudycjalne - i odpowiedź TSUE - to pierwszy krok w stronę równości małżeńskiej. Związki partnerskie to już dawno nie jest wystarczające zabezpieczenie praw par tej samej płci, jeśli Sejm kolejnej kadencji nie zmieni prawa rodzinnego, osiągniemy równość małżeńską dzięki sądom międzynarodowym - zapowiada adwokatka.

Mazurczak jest zdania, że ze względu na istniejące już orzeczenia, sprawa polskiej pary nie powinna zająć TSUE więcej niż kilka miesięcy. Odpowiedź Trybunału w Luksemburgu będzie wiążąca dla NSA.

