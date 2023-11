Śmierć Grzegorza Borysa. Prokuratura potwierdza doniesienia o telefonie syna

W poniedziałek 6 listopada w okolicach zbiornika wodnego Lepusz w Gdyni znaleziono ciało Grzegorza Borysa. Miejsce to znajduje się kilka kilometrów od mieszkania, w którym poszukiwany od 20 października mężczyzna miał zabić swojego sześcioletniego syna. Jak informuje prokurator, do zgonu mogło dojść około dwóch tygodni temu.

REKLAMA

Zobacz wideo Marek Borowski: Nigdy na nic dobrego od Morawieckiego nie liczyłem i nigdy też się nie zawiodłem

Znaleziony telefon podczas poszukiwań Grzegorza Borysa. Prokuratura: Należał do jego syna

"Gazeta Wyborcza" doniosła nieoficjalnie we wtorek, że telefon komórkowy, który znaleziono wraz z plecakiem kilka dni temu, należał do syna Borysa. Mężczyzna w trakcie trwającej na niego obławy kilka razy logował się do sieci. Teraz jest oficjalne potwierdzenie tej informacji ze strony prokuratury. - Odnaleziono i zabezpieczono telefon należący do syna podejrzanego. Nie są udzielane informacje dotyczące jego logowania się - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk.

Dziennik donosił także o znalezieniu przez policjantów noża, prawdopodobnie narzędzia zbrodni. - W toku postępowania zabezpieczono szereg noży, które podlegają badaniu. Na bieżącą chwilę nie zidentyfikowano narzędzia, którym posłużył się sprawca - powiedziała rzeczniczka.

Prokuratura wyjaśnia, jak zginął Grzegorz Borys

Grażyna Wawryniuk w rozmowie z Polską Agencją Prasową poinformowała we wtorek, że "bezpośrednią przyczyną śmierci mężczyzny było utonięcie". Jak przekazała, w trakcie sekcji zwłok na ciele Borysa ujawniono rany charakterystyczne dla osób, które podejmują próby samobójcze. Zdaniem śledczych do zgonu 44-latka doszło około dwóch tygodni temu.

"Gazeta Wyborcza" podała we wtorek, powołując się na informatora z policji, że mężczyzna "utopił się w trakcie ucieczki". - Borys zakopywał się w ziemiankach, przez co stawał się niewidoczny dla kamer termowizyjnych. Podejrzewamy, że potrafił przesiedzieć pod ziemią nawet kilkanaście godzin - powiedziało "GW" źródło z policji. - Był przygotowany na kilka dni bytowania w lesie, ale też wyszkolony wojskowo do przetrwania w terenie. Wiemy, że Borys wracał co jakiś czas na mokradła przy Źródle Marii, aby zgubić trop psów. Prawdopodobnie był już tak wyczerpany, że przy kolejnej ucieczce nie zdołał przedrzeć się przez bagna i przepłynąć stawu - dodał informator.