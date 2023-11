Doprowadziła do ukarania Szafarowicza. Teraz dostaje groźby. "Piszą, że mi zgolą łeb na łyso, zgwałcą"

- Jeśli ktoś ma coś na sumieniu, wie, że coś zrobił źle, to człowiek przyzwoity mówi "przepraszam". Wtedy można inaczej załatwić sprawę. Ale w momencie, gdy ja czytałam, że pomimo śmierci Mikołaja, Szafarowicz nie czuje się winny, bo wyraża swoje poglądy i ma do tego prawo, to szlag mnie trafił - mówi Onetowi Daria Brzezicka, studentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim. - Bo ja nie dyskutuję z nim, o tym, czy podatki są wysokie, czy niskie, i że każde z nas może mieć na ten temat swoje zdanie. Tu chodziło o zaszczucie dziecka, które nie było w stanie się obronić - dodaje.

Daria Brzezicka doprowadziła do ukarania Oskara Szafarowicza. Teraz dostaje groźby

Daria Brzezicka w marcu skierowała do władz Uniwersytetu Warszawskiego petycję ws. studenta tej uczelni, działacza Forum Młodych PiS Oskara Szafarowicza. Dokument podpisało ponad 30 tys. osób. W piśmie domagano się usunięcia aspirującego polityka z UW z powodu jego wpisów w mediach społecznościowych na temat syna posłanki Magdaleny Filiks.

Brzezicka mówi w rozmowie z portalem, że próbowano jej zarzucać, iż sprawa, w którą się zaangażowała, to dla niej "trampolina polityczna". - Nie chciałam, żeby ktoś zarzucił mi, że przyszłam na rozprawę, by robić wokół siebie szum - tłumaczy. - Nie chciałam dawać pożywki trollom i prawicowym mediom. Zostałam w domu, na rozprawę poszli znajomi, od razu dali mi znać, co orzeczono - podkreśla.

Daria Brzezicka: Dostaję groźby w prywatnych wiadomościach

Kobieta w rozmowie z dziennikarzami opisuje także hejt, z jakim się spotyka. - Najpierw nie zwracałam na to uwagi, to były wyzwiska typu: jesteś szmatą, jesteś kur.... Atakował mnie wiceminister Kaleta, mówiąc, że jestem szmalcownikiem. Jednak teraz tego hejtu jest 10 razy więcej i wylewa się z każdej możliwej strony - mówi. Ponadto Brzezicka dostaje groźby. - Dostaję też groźby w prywatnych wiadomościach. Piszą, że mi zgolą łeb na łyso, tak jak się to robiło donosicielom za czasów II wojny światowej, żebym uważała, bo mogę być bez zębów, że już szukają mojego adresu, że mnie zgwałcą i "może wtedy mi rozum wróci" - dodaje.

Oskar Szafarowicz ukarany naganą

Oskar Szafarowicz we wtorek został ukarany naganą z ostrzeżeniem przez komisję dyscyplinarną Uniwersytetu Warszawskiego. Działacz młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości był oskarżony o prowadzenie w mediach społecznościowych działalności, która "nie licuje z godnością studenta". Dokument z apelem o usunięcie działacza z uczelni wpłynął do władz placówki w marcu, w związku ze sprawą śmierci nastoletniego syna posłanki Koalicji Obywatelskiej Magdaleny Filiks. W piśmie wskazywano między innymi na to, że Szafarowicz "rozpowszechniał (...) informacje i dane umożliwiające identyfikację ofiar" pedofila. "Ponadto sugerował on w swoich wypowiedziach, że pani Magdalena Filiks, jako matka, ukrywała całą sprawę z uwagi na ewentualne korzyści polityczne" - zaznaczyli autorzy petycji. Wpisy z konta Szafarowicza zostały usunięte.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy, codziennie przez całą dobę możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży [https://116111.pl/], pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę [http://fdds.pl/], oprócz konsultacji dla najmłodszych, oferuje też pomoc rodzicom i nauczycielom, którzy obawiają się o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Więcej informacji znajdziesz na stronie fundacji.

Pod tym linkiem [https://zwjr.pl/z-jakiego-powodu-tutaj-jestes] znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.