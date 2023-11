Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku po raz kolejny tymczasowo wstrzymał przyjmowanie pacjentów na Szpitalny Oddział ratunkowy. Komunikat szpitala wojewódzkiego informuje, że ograniczenia obowiązywać będą od godziny 8.00 w piątek (10 listopada) do godziny 8.00 w poniedziałek (13 listopada).

REKLAMA

Zobacz wideo Lekarze w Polsce zarabiają godnie? Kosiniak-Kamysz: Jeśli pracują dużo, to tak

Rybnicki szpital wstrzymuje przyjęcia na SOR. Oficjalnym powodem zachorowania na COVID-19

Powodem decyzji są zachorowania personelu medycznego pracującego na rybnickim SOR-ze. Komunikat informuje, że obecne braki kadrowe spowodowały między innymi zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Władze szpitala przekazały, że SOR zabezpieczył obsadę pielęgniarską oraz ratowników medycznych. Nie będzie miał jednak możliwości udzielenia pomocy pacjentom w stanie zagrożenia życia i zdrowia. "Dodatkowo oddziały szpitalne będą funkcjonowały w trybie izby przyjęć, co pozwoli w pewnym stopniu zabezpieczyć ewentualne przypadki zgłaszania się pacjentów, których nie będzie można skierować na inny SOR" - informuje komunikat rybnickiego szpitala.

Szpital poinformował o wstrzymaniu przyjęć Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe, Wydział Powiadamiania Ratunkowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Ratownicy medyczni wiedzą więc, że pacjenci w stanie zagrożenia życia powinni być transportowani do innych szpitali w regionie.

SOR w Rybniku już wcześniej zmagał się z problemami. Deficyty kadry i ponad doba oczekiwania na przyjęcie

Szpital w Rybniku po raz drugi w krótkim czasie ograniczył funkcjonowanie swojego SOR. Jak informowaliśmy, poprzednim razem miało to miejsce w dniach od 27 do 30 października. Również w dni weekendowe. Powodem wskazanym wówczas przez władze szpitala był deficyt kadry lekarskiej, mianowicie brak dyżurnego lekarza radiologa. Wcześniej informacje o rybnickiej lecznicy obiegły media we wrześniu. W sieci pojawiło się wówczas nagranie z 70-latkiem, który przez ponad 26 godzin czekał na przyjęcie na SOR. "Wyborcza" donosi, że po jego publikacji w szpitalu rozpoczęła się kontrola NFZ.

Szpital jest w trakcie uzupełniania kadry lekarskiej. Dyrekcja poszukuje w tym momencie lekarzy specjalistów radiologów, chorób wewnętrznych i medyków, którzy mogliby podjąć pracę na SOR-ze.