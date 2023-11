Wiele wskazuje, że pochmurna pogoda w piątek 10 listopada przyniesie ze sobą opady na niektórych obszarach Polski. Według ustaleń Onetu odpowiedzialny za to będzie niż Helmoe. Szczegółowa prognoza pogody wskazuje, że z każdą godziną może napłynąć więcej chmur, a deszcz obejmie większy obszar kraju.

REKLAMA

Zobacz wideo Poranne skrobanie szyb? Koniec z tym! Zrób sobie płyn do odmrażania!

Pogoda. Niż Helmoe zbliża się do Polski. Zachmurzenie będzie wzrastać z każdą godziną

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazali, że w piątek zachmurzenie nad Polską będzie umiarkowane i duże. Natomiast na Śląsku, Opolszczyźnie, Ziemi Łódzkiej i na wschodzie Wielkopolski towarzyszyć mu będą opady deszczu. Na pozostałych obszarach deszcz wystąpi jedynie lokalnie i w niewielkiej ilości. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 do 12 stopni Celsjusza.

Na mapach Windy można zaobserwować, że z każdą godziną przez Polskę będą przechodzić gęste chmury. Około godziny 16:00 zakryją one niebo niemal w całym kraju. Natomiast od godziny 19:00 opady deszczu zaczną się przemieszczać i mogą dotrzeć w sobotę nad ranem między innymi do województwa mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, a nawet warmińsko mazurskiego.

Pogoda. Synoptycy z IMGW zapowiadają deszcz i silny wiatr. W górach spadnie śnieg

Śnieg oraz deszcz ze śniegiem pojawi się wysoko w Karpatach. W Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach wyniesie do 3 centymetrów. Wiatr osiągnie słabe i umiarkowane wartości, ale na południu początkowo będzie dość silny. Na Podkarpaciu powieje w porywach do 55 km/h, a na terenach podgórskich Karpat do 70 km/h z kierunku południowego. Niebezpiecznie będzie wysoko w górach, gdzie porywy wiatru wyniosą do 100 km/h. Na ich szczytach wiatr spowoduje zawieje i zamiecie śnieżne.

IMGW prognozuje duże zachmurzenie w nocy z piątku na sobotę. Większych przejaśnień można spodziewać się na zachodzie. Miejscami pojawią się opady deszczu, a w rejonach podgórskich Karpat deszczu ze śniegiem. Sam śnieg spadnie jedynie wysoko w górach, co w efekcie sprawi, że pokrywa śnieżna w Tatrach zwiększy się o 7 centymetrów.

Na południowym zachodzie wystąpią miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich Karpat, do 6 stopni w centrum i 7 stopni nad morzem. W kotlinach sudeckich temperatura spadnie stopień poniżej zera. Synoptycy zapowiadają, że wiatr będzie przeważnie słaby, z kierunków południowych. Wysoko w górach jego porywy osiągną do 70 km/h.