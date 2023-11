Koniec misji Patriot. Bundeswehra wycofuje się z Polski

W piątek 10 listopada Niemcy rozpoczną wycofywanie z Polski swoich żołnierzy, którzy obsługują systemy obrony przeciwlotniczej Patriot. Kontrakt na obronę przeciwlotniczą przejmuje ponownie Polska. Jak zaznaczył w środę szef niemieckiego MON Boris Pistorius, "wysoko ceni sobie współpracę z Warszawą".

Niemcy wycofują z Polski żołnierzy obsługujących system Patriot

"Byłem bardzo zadowolony z przyjaznego i wdzięcznego przyjęcia naszych żołnierzy przez mieszkańców Zamościa i naszych polskich kolegów" - podkreślił minister obrony Niemiec w oświadczeniu. Polityk przypomniał, że niemieckie systemy Patriot chroniły przygraniczną infrastrukturę krytyczną w Polsce przez około dziewięć miesięcy. "Polska i Niemcy ramię w ramię w obronie wschodniej flanki NATO - to niezwykle ważny znak solidarności w sojuszu i przyjaźni między naszymi narodami" - dodał Boris Pistorius. Minister podziękował także niemieckim żołnierzom, którzy pełnili służbę w Polsce, za ich ciężką pracę.

Trzy miesiące temu szef niemieckiego resortu obrony poinformował, że rozmieszczenie Patriotów w Polsce nie jest planowane dłużej niż do końca bieżącego roku. Początkowo planowano, że wyrzutnie pozostaną w naszym kraju przez pół roku, ale okres ten został przedłużony. Misję Bundeswehry zakończy uroczysty apel, który odbędzie się 15 listopada. Po apelu personel i trzy rozmieszczone jednostki Patriotów będą stopniowo przenoszone z powrotem do Niemiec.

Wybuch rakiety w Przewodowie

Przypomnijmy, wyrzutnie Patriot zostały rozmieszczone w styczniu w okolicach Zamościa, aby wzmocnić ochronę polskiej przestrzeni powietrznej w związku z wybuchem rakiety w Przewodowie. W tej niewielkiej miejscowości przy granicy z Ukrainą doszło do tragicznego zdarzenia. W wyniku ostrzału rakietowego prowadzonego przez Rosję na Ukrainę elementy wystrzelone przez ukraiński system obrony spadły na terenie naszego kraju. Zginęły dwie osoby. - Śledztwo prowadzone przez polskich prokuratorów doprowadziło do wydania opinii, która w sposób kategoryczny wskazuje, iż ta rakieta była rakietą ukraińską, produkcji jeszcze sowieckiej, rosyjskiej - wskazał we wrześniu bieżącego roku minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.