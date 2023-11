KRRiT podjęła decyzję w sprawie koncesji dla stacji TVN. "Nie było dyskusji"

- W czwartek KRRiT podjęła uchwałę o przedłużeniu koncesji dla TVN na kolejne 10 lat. Nie było dyskusji, w tym momencie bardzo szybko odbyło się głosowanie. Na podstawie złożonych wniosków i przebiegu postępowania uznano, że koncesję należy uchwalić - poinformowała rzeczniczka Rady Teresa Brykczyńska na antenie TVN24. Decyzja w tej sprawie zapadła jednomyślnie. Stacja złożyła wniosek o przedłużenie koncesji już pod koniec 2022 roku, jednak KRRiT na decyzję potrzebowała 11 miesięcy. Obowiązująca w tej chwili koncesja kończy się w połowie kwietnia 2024 roku.

KRRiT podjęła decyzję w sprawie koncesji dla stacji TVN

Prawo do nadawania dla trzech kanałów grupy TVN Warner Bros. Discovery: TVN, TVN International oraz TVN Turbo podjęli obecni na posiedzeniu wszyscy członkowie KRRiT: przewodniczący Maciej Świrski, Agnieszka Glapiak, Marzena Paczuska, Hanna Karp i Tadeusz Kowalski. Na spotkaniu przyznano, że nadawca spełnił wszystkie warunki przyznania koncesji. Wcześniej część członków Rady miała wątpliwości co do struktury własnościowej nadawcy - przypomina portal wirtualnemedia.pl.

TVN we wrześniu tego roku złożył skargę na bezczynność KRRiT w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym skargę na bezczynność KRRiT. Rada już wcześniej zwlekała z decyzją w sprawie wydania pozwolenia na nadawanie dla TVN. Decyzja w sprawie koncesji dla TVN24 była odwlekana przez 19 miesięcy. Decyzja zapadła 22 września 2021 roku, na cztery dni przed wygaśnięciem koncesji na nadawanie.

