Jak działa pulsoksymetr i jak odczytać wyniki? Coraz więcej zachorowań na COVID-19

Pulsoksymetr to niewielkie urządzenie elektroniczne, które służy do pomiaru saturacji, czyli wysycenia krwi tlenem. Dodatkowo sprzęt może zweryfikować również nasz puls, a więc częstotliwość pracy serca. W związku z pandemią COVID-19 pulsoksymetr często można go znaleźć w domowych apteczkach. To narzędzie szczególnie przydatne obecnie, gdy znów odnotowuje się coraz więcej przypadków zachorowań na koronawirusa.

Jak działa pulsoksymetr? Jedno urządzenie, dwa rodzaje pomiarów

Do wykonywania pomiaru urządzenie korzysta z metody pulsoksymetrii. Polega ona na emitowaniu światła o różnej długości fali (światło podczerwone - 940 nm, światło czerwone - 660 nm). Jedną ze zdolności hemoglobiny jest ich pochłanianie, a skuteczność tego procesu zależy od tego, czy transportuje ona tlen. Na tej podstawie pulsoksymetr oblicza stopień wysycenia krwi tlenem, a wynik pokazuje w formie procentów. Z kolei tętno mierzone jest za sprawą pulsacyjnego sygnału pochodzącego od krwi tętniczej w palcu.

Jak odczytywać wyniki z pulsoksymetru? Osoby palące mogą mieć niższą normę

Aby wykonać poprawny pomiar, należy umieścić urządzenie na palcach ręki lub stopy, skrzydełku nosa, małżowinie usznej, a w przypadku noworodków na stopie lub nadgarstku. Prawidłowy wynik saturacji to od 95 do 98 proc. U osób, które na co dzień palą papierosy może być on nieco niższy i mieścić się w przedziale 92 - 95 proc. Jeszcze inną normę przewidziano dla noworodków - w ich przypadku prawidłowe wysycenie krwi wynosi od 91 do 96 proc. Jeśli pomiar saturacji wykaże wynik niższy niż 90 proc., powinniśmy udać się do lekarza na konsultacje. Zbyt niski wynik badania może świadczyć o niewydolności oddechowej, której konsekwencją jest hipoksemia (niedotlenienie).