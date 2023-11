Jak wyciekły do sieci zdjęcia ciała Grzegorza Borysa? "Funkcjonariusze je do siebie przesyłali"

Grzegorz Borys był poszukiwany od 20 października za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem swojego 6-letniego syna. Wystawiono za nim także czerwoną notę Interpolu. Po kilkunastu dniach poszukiwań zwłoki mężczyzny wyłoniono ze zbiornika Lepusz niedaleko bloku, w którym doszło do zbrodni.

Kilka godzin po znalezieniu ciała mężczyzny w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia zwłok. Widać na nich m.in. moment wyciągania mężczyzny z wody oraz jego twarz. Sprawą opublikowanych w sieci fotografii zajmuje się wydział ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

"Krótko po odnalezieniu ciała funkcjonariusze różnych służb zaczęli przesyłać do siebie zdjęcia zwłok wykonanych telefonami komórkowymi. Zdjęcia pojawiły się też na wewnętrznych, nieoficjalnych grupach na komunikatorach, z jakich korzystają mundurowi. Jedno zdjęcie zostało wykonane przez osobę z łódki i pokazuje leżące przy brzegu zwłoki. Widać też na nim, jak drugi wojskowy kieruje aparat w stronę twarzy zmarłego. Drugie zdjęcie, które wyciekło, pokazuje właśnie zbliżenie na twarz Grzegorza Borysa" - informował Paweł Wojciechowski z "Gazety Wyborczej".

Jak zginął Grzegorz Borys?

Gdańska prokuratura poinformowała we wtorek, że "bezpośrednią przyczyną śmierci mężczyzny było utonięcie". Do zgonu Grzegorza Borysa doszło ok. dwóch tygodni wcześniej. - Podczas sekcji ujawniono płytkie, powierzchowne rany cięte na udach, przedramionach i szyi (...). Na skroniach ujawniono dwie rany postrzałowe oddane najprawdopodobniej z broni pneumatycznej na sprężony gaz. Rany nie mają związku ze śmiercią - przekazała Polskiej Agencji Prasowej Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

