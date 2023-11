Niewątpliwie najgłośniejszym wydarzeniem odbywającym się 11 listopada w Warszawie jest organizowany corocznie od 13 lat Marsz Niepodległości. Jego organizatorzy - Stowarzyszenie Marsz Niepodległości - nazywają go "największą patriotyczną manifestacją w Europie". Tegoroczny pochód odbędzie się pod hasłem "Jeszcze Polska nie zginęła". Zgromadzenie zostanie otwarte o godzinie 14.00, a następnie marsz wyruszy z ronda Dmowskiego, skąd uda się Alejami Jerozolimskimi w stronę Mostu Poniatowskiego. Następnie uczestnicy marszu przejdą na drugą strony Wisły, by dojść na błonia Stadionu Narodowego.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Feluś: 11 listopada na szczęście nie będzie pewnie tak "gorąco", jak to bywało

Marsz Niepodległości w Warszawie. Rafał Trzaskowski apeluje do policji. Co z Prawem i Sprawiedliwością?

Stowarzyszenie Marsz Niepodległości informuje ponadto, że w godzinach od 10 do 15 na pasażu Wisławy Szymborskiej działać będzie strefa przedmarszowa. W jej ramach zorganizowane mają zostać atrakcje dla dzieci, warsztaty tańców polskich, konkursy i quizy, sklepik z odzieżą patriotyczną oraz sklepik z gadżetami. Pochód marszu poprzedzony zostanie mszą w intencji ojczyzny odprawioną w kościele p.w. Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim. Na błoniach Stadionu Narodowego odbędą się ponadto przemówienia okolicznościowe oraz koncert.

Podczas dotychczasowych Marszy Niepodległości dochodziło do zamieszek oraz rozmaitych incydentów z udziałem ich uczestników. W poniedziałek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że zwrócił się do Komendanta Głównego Policji o zapewnienie odpowiednich sił i środków do zabezpieczenia organizowanych wydarzeń. "Sytuację w Warszawie będziemy monitorować na bieżąco. W Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa będzie pracował specjalny sztab, do którego zapraszam również przedstawicieli Policji" - napisał Trzaskowski na platformie X (dawniej Twitter).

W tegorocznym Marszu Niepodległości nie wezmą udziału politycy Prawa i Sprawiedliwości. Zamiast tego przez partię zorganizowane zostaną "społeczne obchody", które odbędą się 10 listopada. Uroczystość obchodów Święta Niepodległości zostanie tym samym powiązana z miesięcznicą smoleńską. O godzinie 8.00 w Kościele Seminaryjnym p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca na Krakowskim Przedmieściu odbyć ma się msza w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Druga msza odbyć ma się o godzinie 19.00 w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela na ul. Świętojańskiej. Stamtąd o godzinie 20.30 w stronę Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego ruszy Marsz Pamięci. Pochód zakończy się złożeniem kwiatów pod pomnikiem Piłsudskiego o godzinie 21.00. Po nim odbędzie się natomiast wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. 11 listopada o godzinie 8.20 prezydent Andrzej Duda złoży wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości.

Święto Niepodległości w Warszawie. Manifestacja antyfaszystowska, Bieg Niepodległości i zwiedzanie Sejmu

Jako forma protestu i alternatywy dla Marszu Niepodległości odbędzie się Antyfaszystowskie Street Party. Wydarzenie organizowane jest przez grupę Koalicja Antyfaszystowska pod hasłem "Za wolność waszą i naszą". Impreza rozpocząć ma się o godzinie 14.00 na placu Unii Lubelskiej. Zgromadzeni przejdą z niego ulicą Marszałkowską, miną plac Zbawiciela i dotrą do placu Konstytucji. Stamtąd Piękną i Alejami Ujazdowskimi przejdą na plac Trzech Krzyży, gdzie zakończy się wydarzenie. "W święto niepodległości dajemy przestrzeń dla osób wielu narodowości i tożsamości. Pokazujemy, że lepszy - oparty na wspólnocie, równości i wzajemnej trosce - świat jest możliwy" - komunikują organizatorzy w mediach społecznościowych.

11 listopada w Warszawie odbędzie się również 33. Bieg Niepodległości. Start i meta dziesięciokilometrowego biegu znajduje się na Alei Jana Pawła II na wysokości ul. Stawki. Główna trasa ciągnie się do ulicy Rakowieckiej, gdzie uczestnicy biegu zawrócą i pokonają ten sam dystans w przeciwnym kierunku. W ramach wskazanego odcinka uczestnicy pokonać mogą również krótszą trasę do nordic walking na dystansie sześciu i pół kilometra. Dzieci w wieku od 10 do 14 lat przebiec mogą natomiast "Milę Niepodległości" o dystansie 1918 metrów.

W Święto Niepodległości odbędzie się również dzień otwarty Sejmu. Gmach otwarty będzie dla zwiedzających w godzinach od 10 do 16. Goście obejrzeć będą mogli Hol Główny, Salę Kolumnową, galerię Sali Posiedzeń, Korytarz Marszałkowski oraz Senat. "W tym roku dzień otwarty przypada w szczególnym okresie poprzedzającym pierwsze posiedzenie X kadencji Sejmu" - przypomina komunikat niższej izby parlamentu. Aby zwiedzić budynek Sejmu, nie należy dokonywać wcześniejszych rezerwacji. Zainteresowani zgłosić muszą się do Działu Przepustek, mieszczącym się od ul. Wiejskiej, oraz mieć przy sobie ważny dowód tożsamości.