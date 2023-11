Trasa Marszu Niepodległości 2023. Gdzie będą utrudnienia w ruchu? Od tych miejsc trzymaj się z daleka

Marsz Niepodległości to manifestacja organizowana co roku 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości. Uczestnicy wydarzenia wspólnie pokonują wcześniej ustaloną trasę na terenie Warszawy, niosąc flagi i patriotyczne transparenty. Za organizację marszu odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

Trasa Marszu Niepodległości. Gdzie w Warszawie można spodziewać się utrudnień w ruchu?

"Jeszcze Polska nie zginęła" to hasło, pod jakim w 2023 r. odbędzie się Marsz Niepodległości. Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie wydarzenia, trasa tegorocznego przemarszu pokrywa się z planami poprzednich edycji. Jego oficjalne rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 14. Uczestnicy wyruszą z ronda im. Romana Dmowskiego, a celem marszu będą błonia Stadionu Narodowego w Warszawie. Aby tam dotrzeć, kolumna przejdzie kolejno przez: Aleje Jerozolimskie, Most Poniatowskiego, ul. Wał Miedzeszyński, ul. Wybrzeże Szczecińskie i ul. Siwca. Osoby, które planowały więc poruszanie się w tych okolicach, szczególnie autem, powinny wybrać inną trasę, by uniknąć korków i ominąć zamknięte ulice.

Marsz Niepodległości 2023. Wydarzenie obejmie nie tylko trasę przemarszu. Gdzie będą zbierać się ludzie?

Marsz nie jest jednak jedynym elementem obchodów Narodowego Święta Niepodległości. W Warszawie odbędzie się również cykl innych, mniejszych wydarzeń powiązanych z 11 listopada. W godzinach od 10 do 15 Pasaż Wisławy Szymborskiej będzie pełnić rolę strefy przedmarszowej. W ramach akcji przewidziano atrakcje dla dzieci, konkursy, warsztaty tańców polskich, strefę NGO i stragany tematyczne. O godzinie 11 na Placu Grzybowskim w kościele p.w. Wszystkich Świętych rozpocznie się msza święta w intencji Ojczyzny. Z kolei na Rondzie im. Dmowskiego tłumów możemy spodziewać się już o 13:20, z powodu zaplanowanej na tę godzinę modlitwy różańcowej. Uroczystości na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie zakończą się o godzinie 20.