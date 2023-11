W 1999 roku miała miejsce reforma, w wyniku której znacznej zmianie uległ podział administracyjny w Polsce. Jednym z jej głównych efektów było zmniejszenie liczby województw. O ile od lat 70. kraj dzielił na 49 takich jednostek, od roku 1999 jest ich już tylko 16. Ostatnia reforma ma swoich przeciwników. Należy do nich między innymi dr Łukasz Zaborowski, ekspert Instytutu Sobieskiego. Swoją propozycję zmian w podziale administracyjnym przedstawił w raporcie "Korekta układu województw - ku równowadze rozwoju".

Raport krytykuje obecny podział województw. Wśród zarzutów centralizacja i "poczucie krzywdy"

Dr Zaborowski opisuje istniejący układ województw jako "przypadkową hybrydę", która spowodowała, że niektóre ośrodki regionalne zachowały samodzielność, gdy inne ją utraciły. Do grupy tych ostatnich zaliczają się między innymi Częstochowa, Kalisz, Koszalin i Radom, których autonomia znacznie zmniejszyła się w wyniku reformy administracyjnej z 1999 roku. "Takie nierówne traktowanie budzi poczucie krzywdy w kilku pominiętych ośrodkach" - zauważa autor raportu.

Pośród innych argumentów przeciwko obecnemu podziałowi jest oparcie go na największych ośrodkach miejskich kosztem obszarów średnich i małych, a także nadmierna centralizacja władzy w kraju i poszczególnych województwach. Autor zauważa ponadto, że historyczne nazwy województw nie zawsze są adekwatne do terytoriów, które mają określać, przez co zagrażają tożsamości niektórych regionów. "Propagowanie rzekomej 'śląskości' bądź 'mazowieckości' budzi sprzeciw w regionach, które nie należą do tych krain historycznych, ale znalazły się w województwach śląskim albo mazowieckim" - podkreśla dr Zaborowski.

Propozycja reformy podziału administracyjnego. 12 województw zamiast 16?

Autor raportu proponuje cztery warianty reformy, które traktować można również jako kolejne etapy wprowadzania zmian. Wariant I "minimalny" stanowić ma powściągliwą korektę obecnego podziału administracyjnego. Składać miałoby się na niego zmniejszenie rozległości województwa mazowieckiego oraz powiększenie najmniejszych województw w kraju. W niektórych miastach nastąpić miałaby również korekta granic, która przywracałaby całości regionów dużych miast. W ramach tego wariantu nie byłyby tworzone żadne nowe jednostki administracyjne. Zmienione województwa funkcjonowałyby jako: śląsko-małopolskie, mazowieckie, wielkopolskie, dolnośląskie, małopolskie, przemysko-tarnowskie (podkarpackie), lubelsko-podlaskie, łódzkie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, sandomierskie (staropolskie), zachodniopomorskie, podlasko-mazowieckie, warmińsko-mazurskie, opolskie oraz śląsko-lubuskie.

Wariant II "umiarkowany" opierać miałby się na uzupełnieniu podziału administracyjnego o cztery województwa. Podczas jego realizacji powstać miałyby dodatkowe jednostki, które "wielkością oraz spójnością osadniczą i historyczno-kulturową nie odbiegają od obecnych województw". Rozszerzony miałby zostać również ustrój dwubiegunowy, który opiera się na istnieniu dwóch miast wojewódzkich w jednym województwie. Region kraju dzieliłby się na województwa: mazowieckie, śląsko-małopolskie, wielkopolskie, lubelsko-podlaskie, łódzkie, pomorskie, krakowskie, kujawsko-pomorskie, sandomierskie (staropolskie), zachodniopomorskie, przemyskie (podkarpackie), dolnośląskie, wrocławskie, podlasko-mazowieckie, sądecko-tarnowskie, warmińsko-mazurskie, kaliskie, opolskie, śląsko-lubuskie i cieszyńsko-krakowskie.

W wariancie III "równoważącym" nastąpić miałoby dalsze ograniczenie województw metropolitalnych. Województwa "pozametropolitalne" zostałyby rozszerzone poprzez przyporządkowanie do nich wybranych regionów średnich miast. Opierałby się również na podziale administracyjnym na 22 województwa. Należałyby do nich województwa: warszawskie, śląsko-dąbrowskie, lubelsko-podlaskie, wielkopolskie, dolnośląskie, pomorskie, krakowskie, sandomierskie (staropolskie), kujawsko-pomorskie, południowomałopolskie, przemyskie (podkarpackie), łódzkie, malborsko-mazurskie (elbląsko-olsztyńskie), górnośląskie, wrocławskie, lubusko-pomorskie (gorzowsko-szczecińskie), podlasko-mazowieckie, piotrkowsko-częstochowskie, kujawsko-mazowieckie, kaliskie, krajeńsko-pomorskie i cieszyńsko-krakowskie.

Wariant IV "makroregionalny" stanowić miałby powrót do koncepcji dużych województw, opartych o ośrodki metropolitalne. Polska podzielona miałaby być na 12 takich jednostek. Autor proponuje jednak, aby zachować równowagę sił poprzez odebranie największym miastom wojewódzkich funkcji administracyjnych. Te trafić miałyby w ręce innych dużych lub średnich miast. W wariancie tym kraj dzieliłby się na województwa: śląsko-częstochowskie, warszawskie, dolnośląskie, cieszyńsko-krakowskie, północnomałopolskie, mazursko-pomorskie, środkowopolskie, kujawsko-mazowieckie (nadwiślańskie), wielkopolskie, przemysko-tarnowskie (podkarpackie), podlasko-mazowieckie i zachodniopomorskie.