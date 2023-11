Ryś spaceruje po ulicach Łodzi. Zoo ostrzega, internauci: Rychu! Ty to jesteś gość

Wieczorny spacer ze zwierzakiem to częsty widok, na który mogą natrafić się mieszkańcy w wielu lokalizacjach. Sytuacja zmienia się, kiedy po chodniku biegnie ryś, a w jego pobliżu nie ma żadnego opiekuna, pomimo widocznej na jego szyi obroży. Taką sytuację zaobserwowali internauci przejeżdżający samochodem w Łodzi, którzy nagrali wideo i podzielili się nim w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo "Sami swoi. Początek". Sąsiedzki spór powraca [ZWIASTUN]

Łódź. Ryś spacerował ulicami miasta. Zoo: Nie zbliżajcie się, jest oznakowany

- Ma obrożę i jest pewnie z zoo - powiedział mężczyzna na krótkim filmie. - Ale to jest w ogóle ryś - dodała zaskoczona kobieta. Wideo z ich obserwacji dotarło do zoo w Łodzi, które opublikowało je na swoim Facebooku i wyjaśniło, co jest powodem niecodziennego spaceru rysia ulicami miasta.

"Posłuchajcie nas dobrze! Ryś, który jest w Łodzi, idzie aż z północy Polski, jest oznakowany, śledzony przez przyrodników. Nie zbliżajcie się, dajcie mu spokój. Prawdopodobnie kieruje się w góry, żeby znaleźć sobie partnerkę!" - napisało zoo Łódź. "Trzymajcie razem z nami kciuki za RYŚkową miłość" - dodano.

Internauci wyrazili w komentarzach wsparcie dla rysia i jego wędrówki. "Oby zakończył swoją podróż szczęśliwie i bezpiecznie" - napisała jedna z użytkowniczek. "Po miłość swojego życia nawet i na koniec świata" - brzmiał inny komentarzy. "Rychu! Ty to jesteś gość!" - oceniła internautka. Wiele osób chwaliło wygląd rysia i zwracało uwagę na jego determinację podczas długiej podróży.

Co zrobić w przypadku spotkania rysia? Zwierzęta ostrzegają w charakterystyczny sposób

Niektórzy z internautów zaczęli się zastanawiać, czy sytuacja jest bezpieczna dla ludzi. "Czy dla człowieka jest to bezpieczne? Jednak to duży dziki 'kotek'. Jak się zachować mając taką kicię przed sobą?" - zapytał mężczyzna. Według doniesień portalu rysie.org zwierzęta te są bardzo zwinne i ciche. Najczęściej można spotkać je pojedynczo z uwagi na ich samotniczy tryb życia. Wyjątek stanowią samice z młodymi lub okres godowy, podczas którego można spotkać pary.

W przypadku spotkania z rysiem należy zachować spokój i nie próbować wchodzić z nim w kontakt. Powinno to spowodować, że zwierzę samo odejdzie. Najlepszym rozwiązaniem jest oddalenie się z miejsca, w którym przebywa ryś. Jeżeli spotkanie nastąpiło podczas spaceru z psem, należy go jak najszybciej zapiąć na smycz. Rysie okazują niezadowolenie poprzez uniesienie ogona, charakterystyczne prychanie i obnażenie kłów. Jest to sposób na ostrzeżenie, żeby się do niego nie zbliżać.